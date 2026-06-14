Özgür Özel ilk resmi adımı atıyor: Kurultay imzaları teslim edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç savaş sürüyor...

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve döndü.

İMZALAR TESLİM EDİLECEK

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi, yarın kurultayın 45 gün içinde toplanması amacıyla yaklaşık bin delegenin imzasını CHP Genel Merkezi’ne teslim edecek.

Ancak mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekibi mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağı ve bu nedenle olağanüstü kurultayın da toplanamayacağını öne sürüyor.

HUKUKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Özel ekibinin imzaları kabul edilemezse yeni bir hukuki tartışma da başlayacak.

CHP’de Genel Merkez olağan kurultay sürecini başlattı ve il ve ilçe kongreleri ile birlikte süreci 6-7 aylık bir zaman dilimine yayıyor.

Kurultay için mahkeme kararının kesinleşmesi şartını da öne sürüyor.

İKİ ATAMA GELİYOR

Bir diğer tartışma konusu da ‘hangi delegeden’ imza toplanabileceği yönünde oldu.

CHP Genel Merkezi, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın görevini de düşürdü.

Bu göreve İzmir ve Kars Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve İnan Akgün Alp’in atanması bekleniyor.