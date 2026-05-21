Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen telefonu açmayacak iddiası

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Siyasete hareketli saatler...

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YENİDEN GÖREVE

Karara göre bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dava'nın konusuz kalması kararını geçersiz saydığı aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Kararla birlikte CHP'de Özgür Özel'in başkanlık dönemi 2 yıl, 6 ay, 16 gün sürmüş oldu.

Özgür Özel, 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen şaibeli Kurultay ile göreve gelmişti.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'İ ARAYACAK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aranacağını belirtti.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre de, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında görüşmenin 1 saat içinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

ARAMAYA YANIT VERMEYECEK İDDİASI

Öte yandan tv100 ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir iddia geldi.

Yarkadaş, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen aramaya yanıt vermeyeceğini söyledi.