Özgür Özel: Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım ancak telefonu kapalı

38'inci Olağan Kurultay'daki şaibe iddialarının ardından CHP'li isimler tarafından mahkemeye taşınan süreç 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararıyla son buldu.

Bu kararla birlikte 2 yıl 6 ay 16 gündür CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Özgür Özel ve yönetiminin resmen sona erdiği, CHP yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığına devri kesinleşmiş oldu.

KARAR SONRASI KILIÇDAROĞLU ARADI, ÖZEL AÇMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mutlak butlan kararının açıklanmasından sonra Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aranacağını belirtmişti.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası 21 Mayıs'ta Özel'i aradı.

CHP Genel Merkez'de yapılan 5 saatlik olağanüstü toplantının ardından kameraların karşısına geçen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun bir toplantı ve sonra ziyaretler vardı. Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? Bu gecenin psikolojisi içinde o telefona dönmenin bir manası olmaz.”

ÖZEL'DEN "ARADIM, KAPALI" AÇIKLAMASI

21 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmayan Özgür Özel, 22 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ama Kılıçdaroğlu'nun telefonunun kapalı olduğunu bu nedenle ulaşamadığını söyledi.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini yeniden araması durumunda kendisiyle görüşeceğini ifade etti.