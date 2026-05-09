Özgür Özel, Özkan Yalım'ın 'VIP araç' iddialarına yanıt verdi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Özel hayatındaki hareketliliği ve otel odasında yakalanması, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının öne geçtiği Uşak Belediyesi'nin görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın, itirafçı olma isteği kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Özkan Yalım, 5 sayfalık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kurultaydan önce "para" ve "araç" verdiğini öne sürdü.

Yalım, CHP Lideri Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini kabul ederken Özel'in aracı için 170 bin euronun belediye kasasından verildiğini söyledi.

ÖZEL İDDİALARI REDDETTİ

Bu iddialar siyaset gündeminde tartışma yaratırken Özgür Özel, söz konusu suçlamaları reddetti.

Sözcü TV yayınına katılan Özel, ilgili aracın tüm masraflarının parti tarafından karşılandığını, kişisel bir menfaat sağlanmadığını ifade etti.

"PARTİNİN ÖDEDİĞİ PARA KORUNMUŞTUR"

Herhangi bir usulsüzlük varsa bunun bedelini ödemek istediklerini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Yok, 'Uşak Belediyesi bize VIP araç almış’ deniliyor; ancak bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz. 'Aman ağabey, aracı en güzel burası yapıyor; ben yaptırayım aracı size, burası güzel' denilerek süreç yürütüldü. Özkan Yalım’ın 300 tane Mercedes tırı var ve Mercedes’te özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur.

"KAMU ZARARI VARSA KARŞILARIZ"

Arabanın içine yapılan bazı eklemeler olabilir ancak benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur. Sonuçta ha Anayasa Mahkemesi’nin denetiminde devletten alınan parayla parti bu ödemeyi koymuş, ha başka bir şekilde yapılmış. Yine de aksi bir durum ihtimaline karşı dünyaca yazışma yaptık; firmaya da her yere de yazdık. Şayet ortada bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır, sonuçta devletin bir cebinden alınır, öbür cebine konur."

YALIM'IN ŞOFÖRÜ İTİRAFÇI OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya, itirafçı oldu.

ÖZEL'İN ARACINA BELEDİYENİN KASASINDAN VIP DÖNÜŞÜM

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek verdiği ifadede Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına yapılan VIP dönüşümün ücretinin belediyenin kasasından yapıldığını öne sürdü.

ÜCRETİ 170 BİN EURO

Yalım ve Özel’in kullanımına tahsis edilen iki adet Mercedes Benz V300 model aracın, İstanbul’daki bir şirkette VIP tasarıma dönüştürüldüğünü öne süren Altınkaya, “Özgür Özel'in kullandığı aracın 170.000 euro + KDV tutarındaki dönüşüm bedelinin, belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiği, ayrıca bu aracın '06 TR 0909' ve '06 ATA 045' olmak üzere iki farklı plakası olduğunu söyledi.” ifadelerini kullandı.