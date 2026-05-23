Özgür Özel: Uzlaşı yok, kurultaya kadar toplantıları ben yapacağım

CHP'de kaos sürüyor...

Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesai devam ediyor.

ÖZEL GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi.

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Süreç bu şekilde devam ederken Özgür Özel, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, grup başkanlığı seçimiyle ilgili, "Bundan 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda yine grup başkanı seçilmiştim. 5 ay sonra ise genel başkanı seçilmiştim. Çok tartışmalı, hukuken tanımadığımız mutlak butlan kararı çıktı. Bu karar çeşitli birimlere yollandı." ifadelerini kullandı.

"GRUP TOPLANTISINI BEN YAPACAĞIM"

Özel, "Yapılacak grup toplantısında kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız olana kadar genel başkan olarak haftalık grup toplantımızı ben yapacağım." dedi.

Kurultay için en uygun zamanın en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirten Özel, "Zaman geçilmeksizin kurultayın yapılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"KEMAL BEY'İN TOPLANTIYA KATILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Özgür Özel, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar bundan 3 yıl önce yine kapalı grup toplantısında seçilmiştim. 5 ay sonra kongrede Genel Başkan seçilmiştim. Mutlak Butlan kararı çıktı. Çeşitli birimlere yollandı. İlk kapalı grup toplantısında seçim yapılır kuralı var. Arkadaşlarımızın önerisi ile yeniden Grup Başkan seçimi önerildi. Seçim yapıldı. Kullanılan oylardan biri dışında diğerleri banaydı. 110 arkadaşımın desteği ile Grup Başkanı seçildim. Hayırlı uğurlu olsun. Grup toplantısı 3 gün önce planlandı. Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünü ona teklif edeceğimi düşünmüyordur. Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyorum. Grup Başkanı olarak kurultay yapılanan kadar grup toplantılarını ben yapacağım.

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ BAŞLAR"

Uzlaştılar diye haberleri okudum. Böyle bir uzlaşma yok. Kararı kabul etmediğimiz için uzlaşma yok. Herkesin istediği beklediği mesele bir şey; Kurultayın 40 günlük içerisinde toplanması, partinin bu durumdan çıkıp yürümesi. Zaman geçirmeden kurultayın hemen yapılması gerekiyor. Kemal Bey ile görüştüğümde arkadaşların görüşlerini alacağız ona göre plan yaparız diye konuştuk. Partiyi sağ salim ayrışmadan kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.

KURULTAY İÇİN 40 GÜN SÜRE VERDİ

Dünkü telefon görüşmemizde en uygun zaman da kurultay yapalım demişti. En doğru karar hep birlikte verilir. Hiç şüphe yok ki en uygun zaman en kısa zamandır. Ara dönemden partimizi hızlıca çıkarmalıyız. Siyasette çeşitli gelişmeler olur ona göre pozisyonlar alınır. Teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı şimdi. 40 gün sonraki kurultay kararını gazete ilanını okumam lazım. Sokağın sesini duyuyorsunuz. 40 gün sonra kurultay kararının atılması gerekiyor. Görüşmek için gazetede kurultay kararını görmem lazım. Aziz Koca'nın yanında iyi ki kaya gibi durmuşuz. Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de hiç bir zaman mahcup olmayacağım."