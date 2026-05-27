Özgür Özel: Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini kaybeden Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’da kıldı.

Hatuniye Camii çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Özgür Özel, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KİMSE PARTİDEN AYRILMASIN, İSTİFA ETMESİN"

“Yeni bir parti kuracak mısınız?” sorusuna cevap veren Özel, iddialara açıklık getirdi.

"Kılıçdaroğlu'nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu çok açık." diyen Özel, "İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR PARTİ KURMA GİBİ BİR DURUMUMUZ YOK"

Özgür Özel, yeni bir kuracağı iddialarına ilişkin ise, "Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumuz yok." diye konuştu.