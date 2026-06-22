Özgür Özel yeni partinin ilanına hazırlanıyor: Yürüyüş Partisi

CHP'deki iki başlılık sürüyor.

Özgür Özel ve ekibinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay için yapacakları yeni bir çağrıya da olumlu yanıt verilmemesi halinde yeni partiyi ilan etmeleri bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU MYK VE PM TOPLANTILARINI YAPACAK

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da TBMM'de CHP Meclis Grubu düzenlemesi beklenmiyor.

Onun yerine Genel Merkez'de Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantıları yapması planlanan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, yine parti içi disiplin konuları olacak.

YENİ PARTİNİN İLANI

Sözcü'den Başak Kaya'nın kulis haberine göre; Özgür Özel'in ise TBMM'de CHP grup toplantısını düzenleyerek Kılıçdaroğlu'na bir kere daha kurultay çağrısı yapması bekleniyor.

Habere göre; Kılıçdaroğlu'nun bu defa da kurultay çağrısına olumlu karşılık vermemesi halinde Özel ve ekibinin, yeni partinin kuruluşunu ilan etmesi bekleniyor.

YÜRÜYÜŞ PARTİSİ

Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adının Yürüyüş Partisi olabileceği iddia ediliyor.

Özel'in ekibinin, yeni partinin vitrininde yer alması aralarında sanatçıların da olduğu tanınmış isimlerle temasta olduğu belirtiliyor.