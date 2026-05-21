Özgür Özel yönetiminden genel merkezi terk etmeme çağrısı: Valizleriyle geldiler

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Siyaset dünyası akşam saatlerinde gelen haberle ayağa kalktı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, karar açıklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verdi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Gelişmenin ardından CHP MYK olağanüstü toplandı.

Öte yandan Özel'in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi.

GENEL MERKEZİ TERK ETMEME KARARI ALINDI

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi, CHP Ankara İl Örgütü'nü

Öte yandan Genel Merkez binasını terk etmeme kararı alındığı bilgisi verildi.

ÇAĞRI SONRASI YOLA ÇIKTILAR

Özgür Özel yönetiminin çağrısının ardından bazı partililer genel merkez binasına gitmeye başladı.

Bina önünün yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladığı görülürken burada ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

ELLERİNDE VALİZLERLE GELDİLER

Objektiflere yansıyan görüntülerde bazı partililerin binaya ellerinden valizlerle geldikleri görüldü.

O anlara ait görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.