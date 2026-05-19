Özgür Özel'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor.

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Kutlamalar dışında siyasilerden de bayram mesajları geldi.

Bu mesajlardan birisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"O ATEŞ HARLANIR"

"Cumhuriyet ateşi sönmez. O ateş, gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar.

"GÜR ALEVLER OLARAK DÖNER"

Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."