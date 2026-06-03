Özgür Özel'den Atakan Sönmez'e yönelik çirkin ifade: O iğrenç bıyıklı

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık görevi düşen CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, kararın açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde kapalı bir grup toplantısı düzenledi.

TBMM'de 138 koltuğu bulunan CHP'de düzenlenen bu toplantıya katılım sağlayan 96 CHP'li vekilin 95'inin oyunu alan Özgür Özel, CHP'nin TBMM Grup Başkanı seçildi.

MUTLAK BUTLAN SONRASI İLK GRUP TOPLANTISI

CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal kararının ardından yapılan ilk grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Grup Başkanı Özel, kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez'e yönelik agresif bir ifade kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevine iade edilmesiyle birlikte ilk iş olarak CHP'nin iki avukatının işine son vermesi, ardından CHP'nin YSK temsilcisini görevden alması ve parti içindeki görevlerine son verilen bazı çalışanlarla alakalı konuşan Özel, kendisinin Genel Başkanlık görevine geldiğinde böyle bir uygulamada bulunmadığından bahsetti.

"O İĞRENÇ BIYIKLI..."

Genel Başkan olduğunda sadece iki kişinin işine son verdiğini, onların da tüm hak edişlerinin ve yeni bir adreste işlerinin hazır edilerek yollarının ayrıldığını anlatan Özel, konuşmasının ilerleyen bölümünde konuyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez'e getirdi.

CHP'deki işten çıkarmaların tekrar inceleneceğini söyleyen Atakan Sönmez'in bu ifadelerine tepki gösteren Özgür Özel, "Şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı" diyerek Sönmez'in dış görünüşü üzerinden bir göndermede bulundu.

İşten çıkarılan bazı isimlerin 24 yıldır partide aktif görevde bulunduğunu ve bu isimlerin tazminatsız olarak yollandığını belirten Özel, "Bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği olan; Baykal’a, Kemal Bey’e, bana emeği, hizmeti olan canım arkadaşlarımızı, 24 yıllık emeği tazminatsız çıkarmış. Kamuoyu tepki gösterince ‘Bir inceleyeceğim’ diyor. Gün gelecek, bugün o binaya o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim." dedi.

ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK BIYIK İÇİN NE DİYOR?

Alevi-Bektaşi topluluklarda bedensel sembollerin taşıdığı anlamlar, özgün bir inanç ve yaşam felsefesinin yansımasıdır. Bu nedenle sakal ve bıyık gibi dışa vurumların analiz edilmesi, Alevi-Bektaşi inanç sisteminin anlaşılması açısından son derece değerli ve gerekli görülmektedir.

Alevi-Bektaşi topluluklarında sakal ve bıyık, sır saklamanın, direnişin ve kimlik bilincinin bir göstergesi olarak değerlendirilmiş, bu yönüyle hem bireysel hem de toplumsal hafızanın taşıyıcısı olarak yorumlanmıştır.