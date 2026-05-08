Özgür Özel’den Burcu Köksal açıklaması: Arıyorum, açmıyor

Siyaset arenasında gündem yine sıcak, CHP'li bir belediyenin daha AK Parti'ye geçeceği, hatta önümüzdeki AK Parti grup toplantısında rozetlerin takılacağı iddiaları gündemde.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin sorulan soruları yanıtladı.

Burcu Köksal'a ulaşamadığını ifade eden Özgür Özel, siyasette zamanın hızlı aktığına dikkat çekerek, “İki gün siyaset için çok uzun zaman. Bir söylenti ortaya çıkıyorsa ve bu konuda ne kendisinden ne de belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul edilmeye başlar.” ifadelerini kullandı.

"BU SEFER DURUM BİRAZ FARKLI"

Köksal ile geçmişte yaptığı görüşmelere de değinen CHP Genel Başkanı Özel, belediye başkanının parti içi bazı sorunlardan bahsettiğini ancak net bir şekilde “Bir yere gideceğim yok” dediğini aktardı. Özel, son durum için ise “Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü TV ekranlarında Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey, Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş ve gazeteci Ekrem Açıkel'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili olarak şunları ifade etti:

“Kendisinden böyle bir şey duymadık. Ben aradığımda kapalıydı telefonu ama arkadaşlar 'arıyoruz, açmıyor' dediler, birtakım söylentiler duyulmuş. Daha doğrusu, Burcu Hanım Ankara'ya gelmiş. Burada belediye başkanlarımızla temas ediyor. Ertesi gün Sinop Belediyesi'ni ziyaret edecek ve orada bir nikaha katılacak falan. Böyle normal bir programı var. O programı sırasında 'şu anda sarayda, görüştü, anlaştı' diye haberler çıktı. Arkadaşlar aramışlar telefon açılmamış, ben aradığımda belki bir kez açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım.



Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor, siyasette iki gün çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor, bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Afyon'da insanlar belediyenin önünde toplanıyorlar, protestolar yapıyorlar 'oyumuzu başka partiye götürme' diye. Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti'ye katılacağı yönünde çok şey konuşuluyor. Bir yalanlama gelmedi.”