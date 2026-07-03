Özgür Özel'den 'grup toplantısı' kararı
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, önümüzdeki hafta grup toplantısını Eskişehir'de yapacak. Kararın, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle TBMM'nin kapalı olacak olması nedeniyle alındığı öğrenildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
CHP'nin gündemi yoğun...
CHP, haftalık grup toplantısını bu kez Ankara dışında gerçekleştirecek.
ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENECEK
CHP Grup Toplantısı'nın Eskişehir'de yapılma kararının, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle alındığı öğrenildi.
Zirve dolayısıyla TBMM'nin kapalı olacağı, bu nedenle Özgür Özel'in 7 Temmuz'daki grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştireceği belirtildi.
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Butlan kararının ardından halk buluşmalarını sürdüren Özel, bugün Kastamonu'da vatandaşlarla bir araya geliyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi