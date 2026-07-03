Özgür Özel'den 'grup toplantısı' kararı

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CHP'nin gündemi yoğun...

CHP, haftalık grup toplantısını bu kez Ankara dışında gerçekleştirecek.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENECEK

CHP Grup Toplantısı'nın Eskişehir'de yapılma kararının, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle alındığı öğrenildi.

Zirve dolayısıyla TBMM'nin kapalı olacağı, bu nedenle Özgür Özel'in 7 Temmuz'daki grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştireceği belirtildi.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Butlan kararının ardından halk buluşmalarını sürdüren Özel, bugün Kastamonu'da vatandaşlarla bir araya geliyor.