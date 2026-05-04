Özgür Özel’den 'hücum' mesajı: CHP sahaya iniyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarında yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Özel, partinin tüm kadrolarıyla sahaya ineceğini ve seçime kadar kesintisiz bir çalışma yürütüleceğini vurguladı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI SAHA ATAĞI

Özel, parti içinde yapılan değerlendirmelerin ardından kapsamlı bir saha programı başlatıldığını açıkladı. Buna göre CHP, Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak çalışmalar yürütecek. Programın bir ay boyunca yoğun şekilde devam edeceği, ardından seçim sürecine kadar planlı biçimde sürdürüleceği ifade edildi.

"EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR"

Siyasi mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Özel, “En iyi savunma hücumdur.” diyerek partinin artık daha aktif bir strateji izleyeceğini dile getirdi. Özel, CHP’nin iktidar hedefi doğrultusunda sahaya ineceğini, ekonomik sorunlardan toplumsal meselelere kadar çözüm önerilerini doğrudan vatandaşa anlatacağını söyledi.

106 BİN SANDIK GÖREVLİSİ SAHAYA İNİYOR

Seçim hazırlıklarının önemli bir ayağını sandık görevlilerinin oluşturduğunu belirten Özel, bugün itibarıyla 106 bin görevlinin sahada aktif olarak çalışmaya başlayacağını açıkladı. Bu sayının kısa sürede 186 bine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM VURGUSU

Özel, sandık görevlilerinin yalnızca seçim günü değil, öncesinde de seçmenlerle birebir temas kuracağını belirtti. Görevlilerin, seçmenlerle defalarca görüşerek güçlü bir iletişim ağı oluşturmasının planlandığını dile getirdi.

"HİÇBİR KUMPAS BİZİ DURDURAMAZ"

Açıklamasında siyasi baskı iddialarına da değinen Özel, “Hiçbir operasyon, hiçbir kumpas bizi yolumuzdan çeviremeyecek.” ifadelerini kullandı. CHP’nin hedefinin yalnızca seçim kazanmak değil, aynı zamanda güçlü kurumlara dayalı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek olduğunu söyledi.

YENİ DÖNEM VURGUSU

Özel, başlatılan sürecin sadece bir seçim çalışması olmadığını, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Türkiye’de ekonomik ve sosyal sorunlara kalıcı çözümler sunmayı hedeflediklerini ifade eden Özel, yürütülen çalışmaların “umut ve değişim” odaklı olacağını kaydetti.