Özgür Özel'den Kur'an-ı Kerim'i hedef alan 'stand-up'çıya destek

Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de bir stand-up gösterisinde 'şaka' adı altında hadsiz söylemler duyulmuştu.

Manevi değerleri hedef alan 'stand-up'çı Deniz Göktaş'ın, 'Ölü Deniz' adlı gösterisinde, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan sözleri tepkiye neden olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göktaş, sahnede yaptığı konuşmada kutsal kitapları mizah malzemesi yaparak, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken sözlerinin ardından inceleme ve Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KUR'AN-I HEDEF ALAN SÖZLERE, ÖZEL'DEN DESTEK

Kamuoyunda soruşturma kararı olumlu karşılanırken, CHP tarafı ise konu hakkındaki görüşlerinde şaşırtmadı.

Özgür Özel, CHP'nin Grup Toplantısı'nda Göktaş hakkındaki soruşturmanın 'haksız' olduğunu savundu.

"ŞAKADAN ANLAMAYAN BİR AMLAYIŞ VAR KARŞIMIZDA"

Gösterinin tamamını izlediğini belirten Özel, 'espri' adı altında inanç değerlerini aşağılayan Göktaş'ı savunarak, "Şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış ver karşımızda." sözlerini kullandı.

"Hepimiz de güldük." dediği sözde şaka malzemelerinin önemsiz olduğunu ifade eden Özel, gösteriyi bir eleştiri bütünü olarak tanımladı.

"GÜZEL REAKSİYON ALIYOR, HEPİMİZ GÜLDÜK"

Özel, açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Komedyen Deniz Göktaş. Ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış bir gösteri yapmış. Ben de üzerine konuşulmaya başlayınca tamamını izledim.

İktidarı da eleştiriyor bizi de eleştiriyor. Saraçhane'yle ilgili bizim mitinglerle ilgili bir kısımda da dalga geçiyor. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor, okuduğu kitaplarla dönüp gelip eleştiriyor, şaka yapıyor. Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük.

O sırada Erdoğan'ı da eleştiriyor ama 'Ben onun terapistliğine talibim' diyor, 'ama beni tutamazlar' diyor, 'aileden para içeride kalsın diye aileden tutarlar' diyor. Bu kadar Erdoğan'a dediği, bu kadar. Efendim 'Kuran-ı Kerim'e inanca bilmem ne...' Bilmeyene söyleyeyim: Diyor ki Ya 600'lü yıllarda dördüncü kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi?' diyor. Ama sonra da 'Ben olsam korkarım' diyor, 'daha sonra yenisi çıkar' diyor. Sonra çıkmadı diyor, başka da bir şey yok.

Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasına aldılar gencecik bir insanı. Sonra bir gece içinde videosunu engelleyip soruşturma açtılar. Sanata saygısı olmayan, şakadan espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda."