Özgür Özel'den Özkan Yalım'a: Otel odasında kapıyı açana kadar CHP'liydi

CHP'nin kılcallarına kadar sızan rüşvet ve usulsüzlük sarmalı, yargı koridorlarında yeni boyut kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları, CHP'nin tartışmalı kurultaylarının iptal davasına delil olarak girdi.

3 İFADE BUTLAN KAPISINI ARALADI

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek savcılığa 3 kez ifade veren Yalım'ın anlattıkları, parti içindeki güç savaşının yargıya taşınan ayağını etkileyecek nitelikte.

Başsavcılık, yolsuzluk soruşturmasının merkezindeki Yalım'ın söz konusu ifadelerini, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihindeki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

İfadelerin dava dosyasına girdiği, dairenin dosya üzerindeki incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

ÖZEL'DEN YALIM'A SERT TEPKİ

Süreç bu şekilde devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazete Pencere'nin sorularını yanıtladı.

Burada Özkan Yalım'ın ifadeleri için sert tepki gösteren Özel, daha önce yakın çalışma arkadaşlığı yapan Yalım'ı iftirayla suçladı.

"KAPIYI AÇANA KADAR CHP'LİYDİ"

Özel, "Şahsımı hedef alarak belimi kırmaya çalışıyorlar. Benim belim kırılırsa partimin beli kırılır diye bakıyorlar. CHP'nin iktidar yürüyüşünü ancak böyle durdururuz diyorlar. Şu kadarını söyleyeyim: ‘AK Parti bu kadarına tenezzül etmezdi' diyordum. Özkan Yalım, o otel odasında kapıyı açana kadar CHP'liydi. Kapıyı açtı, AK Partili oldu. Nasıl oldu? AK Parti'nin lehine yalanlar attırıyorlar, iletişim kampanyası yapıyorlar. Attığı yalanlar da çürüdü. 'İşe alındı' dediği delegelerin çocuklarının biri beş, biri yedi yaşında. Her söylediği çöktü." ifadelerini kullandı.

"KURULTAY İÇİN SAHADA ÇALIŞTIM" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek savcılığa yaklaşık 5 saat süren ek ifade vermişti.

Yalım’ın ifadesinde, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dikkat çeken iddialar yer almıştı.

Bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında destek sözü verdiğini öne süren Yalım, bu kişilere ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini iddia etti.

Yalım, söz konusu işe alımların, SGK kayıtları incelendiğinde ortaya çıkacağını savundu.

1 MİLYON LİRA DETAYI

Yalım, ayrıca kurultay sürecinde Özgür Özel’e nakit para verdiğini ileri sürdü.

Manisa’daki evinin önüne 200 bin TL bıraktığını, ardından Denizli’de 1 milyon TL daha teslim ettiğini iddia etti.

Paranın bir kısmının, Özel’in talimatıyla evin bahçe duvarına bırakıldığını öne sürdü.



