Özgür Özel'den yine sokak çağrısı: Seferberlik hali bekliyoruz

CHP yolsuzluğun simge partisi haline geldi.

Sayısız belediye başkanının karıştığı akçeli işler ortaya saçılırken parti içinde kaos hakim.

İtirafçıların art arda verdiği ifadelerle köşeye sıkışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, partideki kaos halini tüm topluma yayma niyetinde.

Bu kapsamda BirGün'e konuşan Özel, yine sokak çağrısı yaptı.

"HERKESİN REFLEKS VERMESİ LAZIM"

Sadece CHP'lilerin değil tüm muhalefetin seferber olmasını isteyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik sistemi korumak için herkesin bir refleks vermesi lazım. Gittiğimiz her yerde ciddi destek görüyoruz. Rize'de örneğin, tarihi bir kalabalık vardı. Rize aktı, meydanlara doldu. Rize’yi görüp de insanlara, ‘Tepki göstermiyorsunuz’ diyemeyiz.

"DAHA KALABALIK VE KİTLESEL MİTİNGLER ÖNEMLİ"

Daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha kitlesel mitingler önemli… Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi, şahsi mücadeleden ayırdım, sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI

Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak, onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP’deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa TBMM’de grubu bulunan partilerden bekliyoruz."