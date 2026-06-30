Özgür Özel'e bir tepki de Faruk Acar'dan: Siyasi hesaplarınızın gençlerde karşılığı yok

CHP grubunda AK Parti Gençlik Kolları'nın gençlikle bir ilgisi olmadığını öne süren CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi.

Özgür Özel'in mutlak butlan kararına rağmen genel başkanlık sıfatını kullanmaya devam etme ısrarına vurgu yapan Acar, "Özgür Özel, Manisa milletvekilliğini unutup kendine “gölge genel başkanlık” gibi makamlar yakıştırmış olabilir; anlarız. Nasıl olsa CHP’de koltuk kavgaları hiç bitmiyor." dedi.

"SİYASİ HESAPLARINIZIN GENÇLİKTE KARŞILIĞI YOK"

Özel'in gençlerin AK Parti'ye yönelik teveccühünü tahammül edemediğini belirten Faruk Acar, "Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Bizim gençlerimiz kendi kararıyla, liderinin arkasında hür iradesiyle yürüyor." ifadelerini kullandı.

CHP'deki siyasi hesapların gençlerin nazarında hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan Acar, "Siz rol kapma telaşınızı sürdürün; gelecek AK Gençlik’indir." diyerek sözlerini bitirdi.