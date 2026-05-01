Özgür Özel, Kadıköy'de "seçim sandığıyla" poz verdi

Bugün 1 Mayıs...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinliklere Kadıköy'de katıldı.

KISA BİR KONUŞMA YAPTI

Burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile sohbet eden Özel, akabinde de gazetecilere kısa bir konuma yaptı.

Özel konuşmasını, gelecek sene 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacaklarını söyleyerek sonlandırdı.

SEÇİM SANDIĞIYLA POZ VERDİ

Özel, akabinde de 1 Mayıs kutlamalarına katılan işçilerle beraber fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf karelerinden birinde, Özel'in önünde maketten yapılmış bir seçim sandığının olduğu görüldü.

