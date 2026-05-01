Özgür Özel, Kadıköy'de "seçim sandığıyla" poz verdi
1 Mayıs kutlamalarına Kadıköy'de katılan ve uzun zamandır ara seçim isteyen Özgür Özel, "seçim sandığı" maketiyle fotoğraf çektirdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinliklere Kadıköy'de katıldı.
KISA BİR KONUŞMA YAPTI
Burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile sohbet eden Özel, akabinde de gazetecilere kısa bir konuma yaptı.
Özel konuşmasını, gelecek sene 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacaklarını söyleyerek sonlandırdı.
SEÇİM SANDIĞIYLA POZ VERDİ
Özel, akabinde de 1 Mayıs kutlamalarına katılan işçilerle beraber fotoğraf çektirdi.
Fotoğraf karelerinden birinde, Özel'in önünde maketten yapılmış bir seçim sandığının olduğu görüldü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi