Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesi gerginlik: TOMA'ya çıkıp tekmeledi

CHP'de mahkeme kararıyla çıkan 'mutlak butlan' krizi...

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 2023'teki kurultay mahkeme kararıyla iptal edildi.

Kararla birlikte önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve döndü.

PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu mahkeme kararını bazı partililer sevinçle karşılarken bazıları ise sert tepki gösterdi.

Öyleki CHP Genel Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde tahliye sırasından büyük arbede yaşandı.

Genel merkezi tahliye etmeyeceklerini söyleyerek binada arbede yaşanmasına neden olan Özgür Özel ve heyeti, valilik kararıyla bölgeye sevk edilen emniyet güçlerinin müdahalesiyle genel merkezden ayrıldı.

ÖZEL, İZMİR'DE MİTİNG DÜZENLEYECEK

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç dün yaptığı açıklamada Özel’in bugün İzmir’e geleceğini açıkladı.

Güç, partilileri saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan mitinge davet etti.

VALİLİK GÜNDOĞDU MEYDANI'NA İŞARET ETTİ

Mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddeden İzmir Valiliği'nin miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret ettiği öğrenildi.

Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, Valiliğin bu kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirterek, partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA GERGİNLİK

Bu karar üzerine güvenlik güçleri Cumhuriyet Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Meydanda TOMA ve çevik kuvvet polisi ekipleri görev aldı.

Valilik kararına rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sloganlar atarak gerginlik yaşanmasına neden oldu.

TOMA'YA ÇIKIP TEKMELEDİ

Güvenlik güçleri, meydana girmeye çalışan kalabalığa müdahale ederken bir kişinin TOMA'ya çıktığı görüldü.

Ayağıyla TOMA'nın su sıkan haznesine vuran şahıs, polis memurlarının müdahalesiyle araçtan indirildi.