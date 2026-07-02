Özgür Özel'in kuracağı parti için tarih belli oldu: Masada 3 isim seçeneği var

Ana muhalefette kriz sürüyor...

'CHP'de mutlak butlan kararı sonrası bir bölünme olacak mı?' sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

TARİH BELLİ OLDU

Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları hız kazanırken Meclis'te dün yapılan 2,5 saatlik toplantıda hem parti kuruluşu hem de seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerle yapılan görüşmeler ele alındı.

Yeni partinin temmuz ayında açıklanması iddia edilirken Yargıtay’ın adli tatil başlangıcı olan 20 Temmuz'a kadar bir karar vermesi beklenecek.

Yeni parti ilanı için 24 Temmuz tarihi üzerinde duruluyor.

3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Kurulacak partinin, daha merkezde ve merkez sağdan da siyasetçilerin yer aldığı bir yapı olmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Adı içinse ise "Yeni Parti", "Yürüyüş Partisi" ve "Değişim Partisi" gibi isimler üzerinde duruluyor.

Yeni parti seçeneğine, "Çözümün CHP'den ayrılmak değil, kalarak mücadele edilmesi" olduğunu savunarak itiraz eden milletvekilleri de olduğu iddia ediliyor.

Bu nedenle yeni partiye geçecek milletvekili sayısının 70-80’lerde kalabileceği konuşuluyor.

İMZALAR GENEL MERKEZE İLETİLMİŞTİ

Özel'in ekibi 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana topladığı 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla Genel Merkez'e iletmişti.

Ekip, olağanüstü kurultay için verilen imzaların ardından genel merkezin harekete geçmemesi nedeniyle haftaya Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak.

Partinin kurultaya götürülmesi için çağrı heyetinin oluşturulması istenecek. Bu adımdan sonra iki senaryo söz konusu olacak.

Başvuru ya mahkeme heyeti tarafından reddedilecek, ya da kabul edilip partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanacak.

Kılıçdaroğlu tarafı ise mahkemenin tedbir kararı nedeniyle hiçbir şekilde olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünde.

CHP KURULTAYI CEZA DAVASI SÜRÜYOR

CHP kurultayına yönelik ceza davasında da mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de görülecek.