Özgür Özel'in mutlak butlan sonrası ilk mitingi: 'Hain Kemal' sloganları atıldı

CHP'de, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararı sonrası kriz yaşanıyor.

Bu kararla görev, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine tedbiren iade edildi.

PARTİ İÇİNDEKİ BÖLÜNME KESKİNLEŞİYOR

Kararın ardından CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi gerçekleşti ve Özgür Özel tarafı tahliye edildi.

Bir tarafta Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler, diğer tarafta Özel’in değişim sürecini savunanlar arasında gerilim devam ediyor.

KARAR SONRASI İLK MİTİNG İZMİR'DE

Özel ve destekçileri, 'partinin iradesini milletin meydanlarında savunacaklarını' belirtti.

Bu kapsamda Özel tarafı, ilk mitingi İzmir’de planlandı.

"HAİN KEMAL" SLOGANLARI YANKILANDI

Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan mitinge yönelik hazırlıklar sürerken vatandaşlar, Özel'in konuşmasını dinlemek üzere meydana geldi.

Alana gelen vatandaşlar, "Hain Kemal" sloganları attı.

Bazı vatandaşların sloganlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdüğü görüldü.