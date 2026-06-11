Özgür Özel'in yeni partisi için tarih belli oldu

CHP, krizlerin partisi oldu...

Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel ve ekibinin yol haritası belli oldu.

KURULTAY TALEBİ SÜRÜYOR

Bugün Parti Meclisi toplantısında Özel yanlıları, acil kurultay talebini gündeme getirecek.

111 milletvekilinin de kurultay için imza verdiği hatırlatılacak.

Özel, yanlılarına disiplin süreci gündeme gelecek.

PM TOPLANTISINDA TAKVİM GÖRÜŞÜLECEK

Pazartesi günü ise Özel ekibinin kurultay için delegelerden topladığı 1000’e yakın imza, Genel Merkez’e sunulacak.

Başvuru kabul edilmezse Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılacak.

Mahkemenin 15 gün içinde karar verebileceği ve başvuruyu kabul ederse kurultay için çağrı heyetinin gündeme geleceği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU ISRARCI

Ancak Kılıçdaroğlu ekibi, mutlak butlan kararı nedeniyle mevcut delegenin hükümsüz kaldığını ve eski delegelerden imza toplanması gerektiği savunuyor.

Bazı delegeler üzerinde de tedbir karar bulunuyor. Zayıf bir ihtimal de PM toplantısında, olağan kurultay takviminin başlatılması.

Bu kararın alınması halinde mahalle, ilçe ve illerden başlayacak sürecin 6-7 aya yayılabileceği belirtildi.

PM’deki oylamada tedbirli disipline sevk edilenler oy kullanamayacak, bu dengeleri etkileyecek. PM’de Özel yanlıları çoğunlukta.

YENİ PARTİ İÇİN SON TARİH 20 TEMMUZ

CHP’nin mutlak butlan dosyası, itirazlar nedeniyle İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor.

Dosyanın Yargıtay’a gitmesi sonrası 20 Temmuz’da başlayacak adli tatile kadar karar çıkabileceği aksi takdirde 1 Eylül sonrasına kalacak.

Tedbir kararının kaldırılması yönünde başvuru da yapılacak. Tedbir kalkarsa Özel yönetimi, CHP’ye geri dönecek.

Kalkmazsa CHP’de kalmak için tüm yollar tükenecek.

Böyle bir durumda ise Özel’i destekleyen milletvekilleri, il-ilçe ve belediye başkanları CHP'den istifa ederek kurulacak yeni partiye geçecek.