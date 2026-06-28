Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e alınacak helikopter için araştırma yaptım

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallar Türkiye'nin gündeminde...

Birçok belediyede yaşanan yolsuzluk ve rüşvet vakaları nedeniyle tutuklama ve gözaltılar yaşandı.

Bunlar arasında en dikkat çeken Uşak Belediyesi olurken bankamatik sevgilileri ile kamuoyuna adını duyuran Belediye Başkanı Özkan Yalım, tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

Tutuklanmasından bu yana birden fazla kez ek ifade veren Yalım, bunlara bir yenisini daha ekledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E ALINMASI PLANLANAN HELİKOPTER

Yalım'ın savcılık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e alınması planlanan helikoptere ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

Yalım, helikopter çalışmasının parti yönetiminden gelen talep üzerine başladığını belirterek, "Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek alınacak olan helikopterle alakalı araştırma yapmamı istedi. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılık'ın sahibi Hasan Karadağ'a ulaştım." dedi.

Özgür Özel'in özellikle Sikorsky marka helikopter istediğini öne süren Yalım, "Özgür Özel, alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti." ifadelerini kullandı.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Alternatiflerin üç modele indirildiğini anlatan Yalım, şunları söyledi:

“Bu helikopterlerden biri Türkiye'de, biri Dubai'de, biri de Almanya'da bulunuyordu.



Hasan Karadağ, helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olduğunu söyledi.



Teknik detayları içeren sunum hazırlanıp iki hafta içerisinde Özgür Özel'e rapor verilecekti.”

"SONRASINDAN HELİKOPTERİN ALINIP ALINMADIĞINI BİLMİYORUM"

Süreç tamamlanmadan gözaltına alındığını belirten Yalım, "Ben gözaltına alınıp tutuklandığım için sonrasında helikopterin alınıp alınmadığı, ödemesinin nasıl yapıldığı ve VIP dönüşüm gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda bilgi sahibi değilim." diye konuştu.

"PARAYI ÖZGÜR ÖZEL'İN BAHÇE DUVARININ ÜZERİNE BIRAKTIM"

Yalım, daha önce kamuoyuna yansıyan para teslimi iddialarını da yineleyerek, "Ben hiçbir zaman Özgür Özel'e verdiğim parayı bahçeye atarak verdim demedim.

Parayı, Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktım." ifadelerini kullandı.

"NE DEDİYSE ONU YAPTIM"

Olayın ayrıntılarını anlatan Yalım, şöyle konuştu:

“Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım, para getirdiğimi söyledim.



Kendisi de bana parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonrasında aracıma geri dönmemi söyledi.



Ben de aynen dediği şekilde yaptım.”

"'NE KADAR PARA VEREBİLİRSEN AYARLA' DEDİ

İkinci para teslimatının da Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Demirhan Gözaçan aracılığıyla yapıldığını savunan Yalım, "Demirhan Gözaçan'a verdiğim 1 milyon TL'lik parayı 14 Ekim 2023 tarihinde teslim ettim." ifadelerine yer verdi.

Yalım, para miktarının kendisine bırakıldığını ileri sürerek, "Özgür Özel bana herhangi bir miktar belirtmedi ancak 'Özkan ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' şeklinde talimat verdi." şeklinde konuştu.

"ARACININ ESKİDİĞİNİ SÖYLEYİP YENİSİNİ İSTEDİ"

Ayrıca makam aracı temini konusunda da talep aldığını iddia eden Yalım, şu sözleri söyledi:



“Özgür Özel, aracının eskidiğini söyleyerek yeni bir araç almak istedi.



Talebi üzerine Mercedes ve Maybach modelleri için fiyat teklifleri aldım ve kendisine ilettim.



Bu araçların sonradan alınıp alınmadığını bilmiyorum.”

"SÖYLEDİKLERİM DOSDOĞRU GERÇEKLERDİR"

İfadesinin sonunda iddialarının doğru olduğunu savunan Yalım, "Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum. Aksine benim söylediklerim dosdoğru gerçeklerdir.

İfadelerimde belirttiğim tüm hususları ayrıntılı şekilde yer ve zaman bildirerek anlattım ve bunları WhatsApp mesajları ve tanıklarla ispat ettim." dedi.