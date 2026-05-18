Özkan Yalım yeniden ek ifade verdi

Adı skandallar anılan CHP'de her geçen gün çatlak büyüyor.

Belediye başkanlarının isimlerinin yolsuzluk soruşturmalarına karışmasının ardından ortaya dikkat çeken detaylar da çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Özkan Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıktı.

Yalım soruşturma kapsamında tutuklanırken belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

ÖZKAN YALIM İTİRAFÇI OLDU

Yalım, partiden ihraç edilmesinin ardından ise itirafçı oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında beyanda bulunduğunu duyurdu.

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E VIP ARACIN DETAYLARI

Görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ek ifadesi ortaya çıkmıştı.

Yalım, Özel'in talimatıyla 1 milyon TL teslim etmesinden önce Özel'in kendisine "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" mesajı gönderdiğini anlatmıştı.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel'e dair çarpıcı ifadeler

YENİDEN EK İFADE VERDİ

Öte yandan bugün soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Adliyeye getirilen Özkan Yalım'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden ek ifade verdiği öğrenildi.

"ÖZGÜR ÖZEL’İN KARA KUTUSU DEĞİLİM"

Hakkında çıkan haberlerde yer alan bazı iddialara da değinen Yalım, kamuoyunda yer aldığı gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “kara kutusu” olmadığını söyledi.

Özel ile yaklaşık 10 yıllık bir tanışıklığı bulunduğunu ifade eden Yalım, medyada yer alan yakın ilişki iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

CHP GENEL BAŞKANINA YAKIN 5 İSİM

Özel'e yakın isimlerin adını veren Yalım, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel'in en yakınındaki kişiler çocukluk arkadaşı olan Demirhan Gözaçan, Ankarada çiçekçinin üzerindeki 2+1 misafirhanede sürekli birlikte kaldığı Adana milletvekili Burhanettin BULUT, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan isimli kişilerdir.”

Özkan Yalım'ın telefonundan yeni yazışmalar çıktı: Özgür Özel'in torpil listesi

İFADELERİNİN DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılıkta verdiği ifadede daha önce “etkin pişmanlık” kapsamında yaptığı açıklamaları yineleyen Yalım, kurultay sürecine ilişkin bildiklerini daha önce detaylı şekilde anlattığını belirterek, ifadelerinin tamamının doğru olduğunu savundu.

Yalım, CHP’deki kurultay sürecinde bazı il başkanları ve belediye başkanlarının Özgür Özel lehine yürütülen çalışmalara engel çıkardığını öne sürerken, İzmir’de delegelerle görüşmelerine izin verilmediğini iddia etti.

"BİR KADIN DELEGE ÇOCUKLARININ İŞE ALINMASI KARŞILIĞINDA DESTEK AÇIKLADI"

Yalım ifadesinde, Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle ilgili daha önce yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirterek, bir kadın delegenin çocuklarının İstanbul’daki belediyelerde işe alınması karşılığında destek vereceğini söylediğini ileri sürdü.

Telefon kayıtlarının incelenmesini talep eden Yalım, ilgili kişiyle yapılan görüşmeler ve gönderilen özgeçmişlerin tespit edilebileceğini savundu.

Bu olayın kurultaydan yaklaşık iki ay önce yaşandığını iddia etti.

Özkan Yalım, Çorlu Cezaevi'ne nakledildi

VIP ARAÇ İDDİASINI YİNELEDİ

Özkan Yalım ifadesinde daha önce gündeme getirdiği VIP araç iddiasını da yineledi.

Uşak Belediyesi tarafından ödemesi yapıldığını ileri sürdüğü ve Özgür Özel’in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği Mercedes V300 model araçta bulunduğunu söyleyen Yalım, aracın özel tasarım koltuklar, televizyon, buzdolabı, uydu sistemi, akıllı kumanda sistemi ve çeşitli VIP dönüşüm özelliklerine sahip olduğunu öne sürdü.

Aracın iç tasarımının tamamen yenilendiğini ifade eden Yalım, maliyetin yüksek olmasının bu nedenle normal olduğunu savundu.

1 MİLYON TL İDDİASININ ARKASINDA

Yalım ayrıca daha önce verdiği ifadelerde dile getirdiği 1 milyon TL teslimatı iddiasını da tekrarladı.

Demirhan Gözaçan’ın savcılıktaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Yalım, spor çanta içerisinde bulunan 1 milyon TL’nin Özgür Özel’in talimatıyla teslim edilmek üzere Gözaçan’a verildiğini ve paranın daha sonra Özel’in aracına konulduğunu iddia etti.

Daha önce bu konuyu detaylı anlattığını ifade eden Yalım, tüm ifadelerinin arkasında olduğunu ve savcılık araştırması sonucunda iddialarının doğrulanacağını savundu.

Özkan Yalım soruşturması derinleşiyor: Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

NELER OLMUŞTU?

CHP, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı bir süre ihraç edemedi.

Toplum baskısına dayanamayan CHP yönetiminin ihraç mekanizmasını devreye alması sonrası Yalım, "Ben yanarsam hepinizi yakarım." dedi; etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

Yalım, Özgür Özel'in VIP makam aracının belediye kasasından 170 bin euro bedelle yaptırıldığını söyledi.

Özel'e, kurultay zamanı 200 bin lirası poşet içinde 1 milyon 200 bin lira para verdiğini itiraf etti.

Yalım, Özel'e alınan sıfır kilometre aracı, lüks saat ve çanta hediyelerini teker teker anlattı.