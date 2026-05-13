Özkan Yalım'ın ek ifadesinde Özgür Özel detayı: Sağlam bir paket halinde mavi valizime koy

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve etkin pişmanlık ifadesi veren Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, partinin başına geçtiği 2023 Kurultayı öncesinde kongre sürecindeki masraflar için 1 milyon 200 bin TL gönderdiğini açıkladı.

Yalım, 200 bin TL'yi Özel'in yönlendirmesi üzerine evinin bahçesine bıraktığını, 1 milyon TL'yi de yine Özel'in yönlendirmesiyle Manisa Belediye Başkanı Danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi.

Ayrıca Özel'in makam aracı olarak kullandığı bir aracın da VIP dönüşümü için Uşak Belediyesi'nin kasasından 170 bin Euro ödediklerini belirtti.

"ÖZEL, SAĞLAM PAKET HALİNDE VALİZİME KOY MESAJI ATTI"

Yalım, dün kendi talebi üzerine verdiği yine etkin pişmanlık kapsamındaki ek ifadesinde, Ekim 2023'te Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini belirttiği 1 milyon TL'yi vermesinden önce Özgür Özel'in kullandığı bir telefon numarasından kendisine "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" mesajı geldiğini anlattı. Yalım, bu kısmı ek ifadesinde şöyle anlattı:

"CHP genel başkanı Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli İl Başkanlığı'nda kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim.

13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda 'Özgur Ozel Yeni Nosu Kendı Veya Danısmanı" olarak kayıtlı numara Özgür ÖZEL'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak 'özkan yarın sağlam bir paket olarak denizlide benim mavi valizimin içerisine koy' şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir."

"ÖZGÜR ÖZEL İÇİN 40 İLDE DELEGELERLE GÖRÜŞTÜM"

"Ben daha önce etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı olan 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen kurultay öncesinde yapılan il kongrelerinde, Özgür Özel’in genel başkanlığına destek olunması yönünde delegelerle görüşmek için Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve hatırlayamadığım yaklaşık 40 civarında ile giderek delegelerle görüştüm. Özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri üzerinde yoğunlaştım.

"700 DELEGEYİ ARADIM"

Yaklaşık 1200 delegeden 600-700’ü ile bizzat telefonla görüşerek Özgür Özel’i desteklemeleri gerektiğini, değişimin şart olduğunu ve kendisinin daha genç ve dinamik olduğunu ifade ettim. Bu görüşmelerin çoğunu Ankara Çankaya’daki seçim koordinasyon merkezinde, şahsi telefonumla gerçekleştirdim.

"DELEGELER ÇOCUKLARINA BELEDİYELERDE İŞ İSTEDİ"

Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin desteğinin daha düşük olması nedeniyle bu illere özel çalışmalar yürüttüm. Bu süreçte bir kadın delege, iki çocuğunun İstanbul’daki belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceğini söyledi ve çocuklarının CV’lerini WhatsApp üzerinden gönderdi.

Bu tür taleplerin başka delegelerden de geldiğini, seçim koordinasyon merkezinde görevli milletvekilleriyle paylaştım. Delegelerin çocuklarının kurultaydan önce veya sonra belediyelerde işe alınıp alınmadığının SGK kayıtlarıyla incelenmesi halinde bu iddiaların doğrulanabileceğini belirttim.

"115 DELEGEDEN İMZA ALDIM"

Kahramanmaraş’ta Canset Ceyhan ve Hülya Doğu; Gaziantep’te ise Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün, Zehra Ertan ve Cemile Şervan isimli delegelerin bu kapsamda incelenebileceğini ifade ettim.

Delegelerin taleplerinin, başta Veli Ağbaba olmak üzere seçim koordinasyon merkezinde özel bir ekip tarafından takip edildiğini, bu taleplerin genellikle belediyelerde iş imkânı sağlanması yönünde olduğunu belirttim. Bu çalışmalar sonucunda 115 delegeden imza topladım. Matbu bir yazı hazırlayarak 'cumhuriyet halk partisinin yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum' şeklinde 115 delegenin imzasını topladım.

Ben toplamış olduğum bu 115 adet imzalı evrakı o zaman seçim koordinasyon merkezinin yetkilisi olan ve şuanda CHP genel sekreteri olarak görev yapan Selin SAYEK BÖKE isimli kişiye teslim ettim. Yukarıda anlattığım şekilde Özgür ÖZEL'İ desteklemenin şartı olarak çocuklarının ve yakınlarının CHPli belediye kadrolarında işe alınması yönündeki talepler delegelerle görüşen milletvekilleri ve belediye başkanları toplamış oldukları bu talepleri seçim koordinasyon merkezine bildiriyorlardı. Bu taleplerle alakalı yapılacak işlemler Veli AĞBABAnın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve ilgili yerlere iletiliyordu.

"UŞAKSPORLU FUTBOLCULARI BELEDİYE ÇALIŞANI GÖSTERDİK"

Uşakspor’da oynayan 24 futbolcudan 10’unun Uşak Belediyesi kadrosunda çalışıyor gibi gösterildiğini ve maaşlarının belediyeden ödendiğini, ancak fiilen çalışmadıklarını ifade ettim. Ayrıca iki futbolcunun eşinin de benzer şekilde belediyede kadrolu gösterildiğini belirttim.

"ÇEKLER KASADA ÇIKMADI"

Uşak'ta Atapark içerisinde bulunan lunaparkın yapıldığı yere ait işgaliye bedeli belediye meclisinin kararıyla işletmeci tarafından belediyeye ödenmekteydi. Bunun haricinde lunapark işletmecisinden aylık 850.000 TL nakit ve çek olacak ve hamiline yazılı olacak şekilde alınarak Uşakspor futbolcularına elden ödemeler yapılmıştı.

Mart ayının başında lunapark işletmecisinin başka bir şirket üzerinden kestirmiş olduğu 2 tane hamiline yazılı çek belediyenin özel kalem müdürü olan Hasan Doğukan KURNAZ'a teslim edilmişti.

Benim talimatımla çekler bankadan kontrol edildi ve Hasan Doğukan KURNAZ'ın özel kasasına konuldu. Yapılan aramada Hasan Doğukan KURNAZ'ın kasasında çekler çıkmadı. Ben bu çeklerin Hasan Doğukan KURNAZ tarafından evine veyahut şahsi aracına götürülmüş olabileceğini düşünüyorum.

"UŞAKSPOR'A BAĞIŞLARI ŞAHSİ HARCAMALARDA KULLANDIM"

Uşakspor'un yönetim kurulunda görev alan belediye başkan yardımcısı Halil ARSLAN, özel kalem müdürü Hasan Doğukan KURNAZ, Necati KÖKSAL, meclis üyeleri özhan ÖZGÖBEK, Akif Şanlı,Yüksel DOĞAN isimli şahıslar Uşakspor futbolcularının belediyede kadrolu çalışan olarak gösterildiği ve maaş ödemelerinin belediye üzerinden yapıldığı hususunu bilmektedirler.

Uşakspor'a bağış olarak belediyeye getirilen nakit paraların ve hamiline yazılı çeklerin bir kısmını daha önceden detaylı şekilde anlattığım üzere kendi şahsi harcamalarımda şahsi şirketimin çalışanı adına maaş olarak ödemek suretiyle kullanmışlığım oldu. Bazı dönemlerde de bu bağışlarla Yalım Gardennşirketime ait sgk borçları ödediğim hususu da doğrudur. Bundan dolayı oluşan kamu zararını gidermek isterim. Yaptığımdan dolayı pişmanım.

SEVGİLİSİ İÇİN TUTTUĞU EVE BELEDİYENİN HALILARINI KOYMUŞ

Ebru YURTULUĞ isimli şahısla benim belediyede işe alınmadan önce bir ilişkim vardı. Kendisinin belediyede işe alınmasında da bu sevgililik ilişkisinin etkisi oldu. Belediyede işe başladıktan sonra da ilişkimiz devam etti. Yaklaşık 3 ay çalıştıktan sonra işten ayrıldı.

Uşak'ta bulunan Safir sitesindeki daireyi birlikte kalabilmek amacıyla yüzde 50si bana, yüzde 50si Ebru YURTULUĞ adına olacak şekilde şahsi paramla satın aldım. Bu eve döşenen 4 adet halı Uşak Belediyesi'nin iştiraki olan Dokur Evi isimli iştirak şirketinde benim talimatımla şoförüm Murat ALTINKAYA tarafından teslim alınarak evimize götürüldü. Bunun için herhangi bir ödeme yapmadım. Bu halılar belediyenin Dokur Evi'nde özel olarak dokunan el dokuması Uşak'a özgü halılardır. Bundan dolayı pişmanım ve oluşan zararı ödemek istiyorum.

"LAPTOP HEDİYE ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Ebru YURTULUĞ'un ev aramasında ele geçen belediyeye ait lenovo marka laptop bilgisayarı kendisine hediye edip etmediğimi hatırlamıyorum. Ebru YURTULUĞ belediyede özel kalem sekreteryası olarak 3-4 ay görev yapmıştır. Bu bilgisayarı kendisi de şahsi işlerinde kullanmak üzere evine götürmüş olabilir. Eğer bu bilgisayarı ben hediye etmiş isem zararı karşılamak isterim.

EVİNİ BELEDİYE ARAÇLARIYLA TAŞITMIŞ

Şahsıma ait Ankara ve İzmir'de bulunan ofis ve evimdeki beyaz eşya ve mobilyaları Uşak Belediyesi adına kayıtlı resmi hizmete mahsus araçlarla Uşak iline taşınmasını, bu taşınma işlemlerinde belediyenin görevli personelin kullanılması yönünde talimatları ben verdim ve bu taşımalar bu şekilde yapıldı.

Ankara'dan şahsi eşyalarımın Uşak'a taşınmasında resmi hizmete mahsus araçlardan 4 tanesi 2 sefer yapacak şekilde yükleme boşaltma işlemleri belediye personeli tarafından yapılmak suretiyle taşınma yaptım.

İzmir'deki evime ait eşyalar Uşak'a taşınmasında belediyeye ait 2 araç İzmire giderek yine belediye personeli kullanılarak eşyalar Uşak'taki evime taşındı. Resmi hizmete mahsus olan bu araçları ve belediye işlerinden sorumlu personelin şahsi nakliye işlerinde kullanılmasından dolayı pişmanım ve oluşan zararı gidermek isterim.

"MAKAM ARAÇLARIMI AİLEM KİŞİSEL İŞLERDE KULLANDI"

Yine Uşak Belediyesi'nin resmi hizmetine mahsus makam araçlarının oğlumun şahsi tatil seyahatinde ve eşimin şehir içerisindeki şahsi seyahatlerinde ve işlerinde kullanıldığı için pişmanım. Bundan dolayı kamu zararını ödemek istiyorum.

"ÖZEL'İN ARACININ DÖNÜŞÜM ÜCRETİNİ BELEDİYE'DEN ÖDEDİK"

CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL'in kullanımına tahsisli olan Mercedes v300 model aracın vipye çevrilme işlemleri Özgür ÖZEL'in şoförü Mehmet'e vermiş olduğu talimat sonrasında İstanbul'da bulunan Dizayn Oto isimli işletmeye yaptırılmış ve yine Özgür ÖZEL'in talimatı doğrultusunda vip dönüşümün ücreti Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.

Uşak Belediye Başkanlığı'na makam aracı kullanılmak üzere aynı marka ve model aracın vip dönüşüm işlemleri yapılırken kendi kullanımına tahsisli Mercedes v300 aracın vip dönüşüm aracının da aynı firmaya yaptırılması, iki aracın vip dönüşüm ücretinin tek fatura gösterilerek ödenmesi yönünde talimat vermesi üzerine her iki aracın faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri üzerinden tek fatura olacak şekilde ödenmiştir.

"170 BİN EURO BELEDİYE'DEN ÖDENDİ"

Özgür ÖZEL'in kullanımına tahsisli aracın vip dönüşümü için ödenen 170.000 Euro + kdv bedel benim şahsi hesabımdan değil Uşak Belediyesinin hesabından yapılan bir ödemedir. Ben şahsi hesabımdan CHPye bağış olarak aracın vip dönüşümünü yaptıracağımı söylemedim ve bu yönde bir taahhütte de bulunmadım. Bana bu şekilde bir talimat da gelmedi. Bana şoförüm üzerinden iletilen talimat; aracın Özgür ÖZEL'in makam aracının vipye çevrilme işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yaptırılarak ödemenin de yine Uşak Belediyesi tarafından yapılması yönündedir. Bunun haricindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

"CHP'LİLER BENİ YALANCI DURUMUNA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Her iki aracın vip dönüşümü için tek fatura kesilmesinin sebebi; Özgür ÖZEL'in şahsi kullanımına tahsisli araç için yapılan 170.000 euro + kdv ödemenin Uşak Belediyesi'ne tahsisli aracın vip dönüşüm ücreti içerisinde eritilmesini ve fark edilmemesini sağlamak, Uşak Belediyesi tarafından yapılan bu ödemenin gizlenmesi amacıyladır. Bundan dolayı pişmanım. Tarafıma iletilen Özgür ÖZEL tarafından şoförü aracılığıyla iletilen talimat gereği bu ödeme Uşak Belediyesince yapılmıştır. Oluşan kamu zararını gidermek isterim. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer tarafından bu konuyla alakalı yapılan açıklamalar yalandır. CHP genel merkezi bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanlarda bulunmaktadırlar. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar.

Konu ilk kez yerel basına düştüğünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür KARABAT beni arayarak 'araçların yapıldığı dizayn otonun muhasebecisi Emre Kartaloğlu, onu bir ara onunla görüş' dedi. Emre KARTALOĞLU o dönemde ve şu an CHP parti meclisi üyesidir. Emre KARTALOĞLU ile yaptığım görüşmede kendisine de genel başkanın talimatı üzerine aracın vip dönüşüm işlemlerinin yapıldığını ve ödemeyi Uşak Belediyesinin yaptığını söyledim.

Bu konuyla alakalı yapılan Sayıştay denetiminde de Sayıştay'a verilecek cevapta yapılan ödemenin sadece Uşak Belediyesi aracı için yapılan vip ödemesi olduğu, Özgür ÖZELin aracına yapılan işlemlerin Uşak Belediyesi aracına yapılmış gibi gösterilerek cevap verilmesini söyledim.

"200 BİN TL'Yİ ÖZEL'İN DEDİĞİ YERE BIRAKTIM"

2023 yılı Eylül ayı içerisinde hatırladığım kadarıyla Manisa'daki il kongresinden sonra o zaman CHP grup başkanı olan Özgür ÖZEL'in evinin olduğu yere aracımla gittim. Yanımda şu an Uşak Belediye başkan yardımcısı olan ve siyaseten eskiden beri arkadaşım olan Halil ARSLAN vardı. İkimiz benim aracımla Özgür ÖZEL'in evine yaklaşınca ben whatsapp üzerinden Özgür ÖZEL'i aradım, kendisine 200.000 TL parayı getirdiğimi, paranın poşet içerisinde olduğunu söyledim. Kendisi de bana parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonra aracıma geri dönmemi söyledi. Ben de parayı dediği yere bıraktım ve aracıma döndüm. Parayı bıraktığımda hava kararmıştı. Tahminimce saat akşam 21.00 sıralarıydı. Benim araçtan inip elimde poşetle Özgür ÖZELin evinin bahçe duvarına gittiğimi görmüş, elimde döndüğümde poşet olmadığını görünce Halil ARSLAN bana ne bıraktığımı sordu, ben de Özgür ÖZELin duvarına poşetin içerisinde 200.000 TL para bıraktığımı söyledim. Halil ARSLAN bu duruma şahittir. Bu Özgür ÖZEL'in evine ilk ve son gidişimdi.

Bahsetmiş olduğum tarihlerde benim ve Halil ARSLANın baz kayıtları kontrol edildiğinde bu husus doğrulanacaktır. Benim o gün yanımda bulunan telefonlarıma takılı hatların numaraları; 0532 714 7122 ve 0532 777 6428 numaralı hatlardır. Hatırladığım kadarıyla Halil ARSLAN'ın o tarihte iki tane telefon hattı bulunmaktaydı. Bu numaraların baz kayıtlarının kontrol edilmesi sonrasında doğru söylediğim ispatlanacaktır. CHP yetkilileri tarafından benim anlatmış olduğum bu konuya ilişkin yapılan açıklamalar yalandır. Kendileri benim doğru söylemediğim algısını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ancak detaylı şekilde anlattığım üzere olay bu şekilde gerçekleşmiştir ve delilleri tespit edilebilir.

"YARIN SAĞLAM BİR PAKET OLARAK MAVİ VALİZİME KOY"

Ben 200.000 TL parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür ÖZEL benimle whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, 'ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. Ben de o zaman nakit 1 Milyon TL param hazır olduğu için 1 Milyon TL para ayarladım.

"DEMİRHAN GÖZAÇAN'A 1 MİLYON TL TESLİM ETTİM"

Ertesi gün olan 14 Ekim günü Ben Özgür ÖZEL ile whatsapp üzerinden irtibata geçtim, kendisine 1 Milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana Demirhan ile hallet dedi. Akabinde Demirhan'la whatsapp üzerinden görüştük. Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi, Özgür ÖZEL'in kendisine yönlendirdiğini, Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim.

Demirhan benim olduğum yere Özgür ÖZEL'e ait araçla geldi. Özgür ÖZEL'in aracını bazen Demirhan GÖZAÇAN kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 Milyon TL nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 Milyon TL olduğunu, çantayı Özgür ÖZEL'e teslim etmesini, Özgür ÖZELin bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan GÖZAÇAN çantayı alarak Özgür ÖZEL'in aracının içerisinde koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli il başkanlığının bulunduğu konumdur. Sonrasında bu para verme konusunu Halil ARSLAN'ın da bilgisi vardır. Benim Halil ARSLAN'ın ve Demirhan GÖZAÇAN'ın baz kayıtları kontrol edildiğinde dediklerimin doğru olduğu ispatlanacaktır.

Demirhan GÖZAÇAN isimli şahıs Özgür ÖZEL'in çok yakınında tuttuğu, sağ kolu gibi gördüğü ve uzun süredir birlikte olduğu, güvendiği bir şahıstır. Ben toplamda 1.200.000 TL para nakit parayı Özgür ÖZEL'e verdiğime ilişkin detaylı şekilde ve samimi olarak beyanda bulundum. CHP yetkilileri tarafından bu gerçeği saklamak ve beni yalancı çıkarmak için söylemlerde bulunulduğunu da öğrendim. Benim o dönemde hazırda o kadar nakit param olduğu için bu miktarlarda para verdim. Samimi bir şekilde ikrarda bulunuyorum. Olay bu şekilde yaşanmıştır.

"AĞBABA KADIN PM ÜYELERİYLE VİSKİ İÇMEYE ODAYA GEÇTİ"

Şeker fabrikaları özelleşmesin diye CHP olarak 2018 yılında şeker komisyonu kurmuş ve şeker fabrikalarının olduğu illeri bu komisyonla tek tek geziyorduk. Komisyon başkanı Veli AĞBABA idi. Olay üzerinden 8 sene geçmiş olması sebebiyle adını tam olarak hatırlayamadığım bir doğu iline komisyon olarak ziyarete gitmiştik. Komisyonda toplamda yaklaşık 20 kişi bulunmaktaydı. Gündüz vakti ziyaretlerimizi gerçekleştirdikten sonra akşam otele geçtik. Otele geçtikten sonra Veli AĞBABA bana viski almamı söyledi, ben de viski alıp kendisine teslim ettim. Bildiğim kadarıyla 1 şişe viski de Veli AĞBABA da bulunmaktaydı. Otelin restoranı kalabalık bir ortam olduğu için orada alkol almak istemedik. Bu yüzden de otelde kaldığımız odaya geçmek istedik. Bursa parti meclis üyesi Gamze PAMUK ATEŞLİ ve Muğla parti meclis üyesi Gizem ÖZCAN ile Veli AĞBABA birlikte viskileri de alarak Veli AĞBABA adına ayrılmış odaya viskileri içmek üzere gittiler. Sonrasında Veli AĞBABA bana 'Özkan sana iyi akşamlar, sen git' dedi ve ben de ayrıldım."