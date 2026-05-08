Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel'e dair çarpıcı ifadeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada görevden alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan faydalanmaktan faydalanmak üzere verdiği ifadesine ulaşıldı.

Yalım'ın ifadesinde oluşan kamu zararına dair çarpıcı ifadeler yer aldı. Bu ifadelerde özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dahil olduğu bölümler dikkat çekici.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN ARAÇ ALIMI

Yalım, Özgür Özel’in grup başkanı olduğu dönemde pandemi nedeniyle sıfır araç sıkıntısı yaşandığını, Özel’in ricası üzerine Uşak’taki Volkswagen bayisiyle görüştüğünü söyledi.

Polo model araç bulunmadığı için Taigo model aracın Özgür Özel’in babası adına ayrıldığını, aracın fiyat farkı olan yaklaşık 180.000 TL’yi kendi şahsi hesabından ödediğini beyan etti.

ÖZEL'İN KULLANIMINA TAHSİSLİ VIP MAKAM ARACI DÖNÜŞÜMÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP’e dönüşüm işlemlerinin İstanbul’da bulunan Dizayn Oto tarafından yapıldığı, bu işlemlerin Uşak Belediyesi tarafından ödendiği beyan edildi.

Yalım, Özgür Özel’in şoförü Mehmet isimli şahıs üzerinden kendisine, “Genel başkanımız Özgür Özel’in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel’in talimatı olduğunu” ilettiğini söyledi.

Yalım, bu talimat üzerine işlemi kabul ettiğini, iki aracın VIP dönüşüm faturasının Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendiğini, Özgür Özel’in kullanımına tahsisli aracın dönüşümü için 170.000 Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL VE CHP YÖNETİCİLERİNİN YALIM GARDEN KONAKLAMALARI

Yalım, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman Uşak’taki Yalım Garden Otel’de konakladığını, ücret alınmadığı için otel kaydı açılmadığını ve emniyete bildirim yapılmadığını beyan etti.

Özgür Özel’in de yaklaşık 10 yıllık tanışıklıkları nedeniyle hatırladığı kadarıyla 7-8 defa otelde konakladığını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN GÜLŞAH DURBAY İLE YALIM GARDEN'DA YEDİĞİ YEMEK

Yalım, eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel’in geçmiş tarihlerde kendi otelinin restoranında birlikte yemek yediklerinin doğru olduğunu söyledi.

Ancak aralarında “gönül ilişkisi” olup olmadığı konusunda duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'E SAAT, EŞİNE VE KIZINA ÇANTA, SEVDİĞİ KADINA ÇANTA ALIMI

Yalım, 2022 yılında Özgür Özel’in kızına ve eşine birer hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özgür Özel’in kendisinden bir çanta daha istediğini ve bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini söyledi.

Ayrıca 2019 yılında aldığı ve değeri o dönem 5-6 bin TL civarında olan bir saatin Özgür Özel tarafından beğenilmesi üzerine aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettiğini belirtti.

2023 KURULTAYI ÖNCESİ ÖZGÜR ÖZEL'E PARA VERİLMESİ KONUSU

Yalım, 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi kongre masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini beyan etti.

200.000 TL’yi Özgür Özel’in Manisa’daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL’yi ise Denizli’de CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini söyledi.

UŞAKSPOR FUTBOLCULARINA BELEDİYE KADROSU

Özkan Yalım, Uşakspor futbolcularının maaş ödemelerine destek amacıyla bazı oyuncuların belediyede işçi kadrosunda gösterildiğini anlattı.

İfadesine göre yaklaşık 24 futbolcudan 10’u belirli dönemlerde belediye çalışanı gibi gösterildi ve buradan maaş aldı. Yalım ayrıca iki futbolcunun eşinin de belediye personeli olarak gösterildiğini, bunlardan birinin fiilen çalışmadığını söyledi.

Yalım, “İlkler Şehri” isimli basketbol takımına belediye bütçesinden aylık yaklaşık 1,4 milyon TL destek sağlandığını, bunun yaklaşık 1 milyon TL’lik kısmının ise Uşakspor futbolcularının ödemelerinde kullanıldığını beyan etti.

"UŞAKSPOR'A GELEN BAĞIŞLARI ŞİRKET BORÇLARIMDA KULLANDIM"

İfadesinde Uşakspor’a bağış olarak gelen nakit paraların bir bölümünü kendi şirket çalışanlarının maaşları ve SGK borçları için kullandığını anlatan Yalım, daha önce şahsi bütçesinden yaptığı ödemeleri gerekçe gösterdi.

Yalım, zaman zaman Uşakspor’a gelen bağışlardan kendi alacaklarına mahsup olacak şekilde para aldığını ve bunları şirket hesaplarına yatırarak sigorta borçlarını ödediğini söyledi.

BATTANİYEYE SARILI 130 BİN DOLAR

Yalım, jeotermal saha yakınındaki arazileri satın almak amacıyla iş insanı Metin Çekçek’ten 130 bin dolar borç aldığını anlattı.

Paranın, Çetin Çekçek’e ait iş yerinde battaniyeye sarılı şekilde teslim edildiğini belirten Yalım, buna karşılık imzalı borç kağıdı verdiğini söyledi.

BELEDİYE İŞTİRAKİNE AİT HALILARI ÖZEL EVİNE GÖNDERDİ

Özkan Yalım, belediyede çalışan Ebru Yurtuluğ ile bir süre ilişki yaşadığını ve ortak kullanım amacıyla ev satın aldıklarını anlattı.

Yalım, belediye iştiraki olan “Dokur Evi”nden alınan el dokuması dört halının şoförü aracılığıyla bu eve gönderildiğini kabul etti. Halıların metrekaresinin yaklaşık 5 bin TL olduğunu belirten Yalım, bu konuda pişman olduğunu ve kamu zararını ödemek istediğini ifade etti.

BELEDİYE ARAÇLARIYLA ŞAHSİ EŞYALARI TAŞINDI

Yalım, Ankara’daki çocuklarına ait ofiste bulunan beyaz eşya ve mobilyaların belediyeye ait araçlarla Uşak’a taşındığını söyledi.

Ayrıca İzmir’de oğlunun kullandığı evdeki eşyaların da belediye personeli ve araçlarıyla Uşak’a getirildiğini anlattı. Bu eşyaların, dönemin Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Pembe için hazırlanan eve taşındığını ancak Pembe’nin evi hiç kullanmadığını söyledi.

Özkan Yalım ifadesinde, belediyeye ait bazı araçların eşi ve küçük oğlunun kullanımına tahsis edildiğini de kabul etti.

Yalım, belediye şoförlerinin eşinin özel işlerinde görev aldığını, oğlunun ise belediyeye ait araçla Çeşme’deki yazlığa götürülüp getirildiğini anlattı.

CHP'DEN İHRAÇ SÜRECİNE TEPKİ

Özkan Yalım, ifadesinde CHP’den ihraç edilmesine de tepki gösterdi.

Savunması alınmadan partiden ihraç edildiğini öne süren Yalım, "Ben zaten 28 veyahut 29 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze iletmiştim. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır." diyerek ihraç kararının CHP’nin saha çalışmalarına başlamasından hemen önce apar topar alındığını savundu.

"ÖZEL HAYATIMLA BELEDİYE GÖREVİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRDIM"

Etkin pişmanlık kapsamında bildiği her şeyi anlattığını belirten Yalım, belediye başkanlığı göreviyle özel hayatını birbirine karıştırdığını ve duyduğu pişmanlığı ifade etti.

Yalım, oluşan kamu zararının tespit edilmesi halinde tamamını ödemek istediğini de söyledi.

