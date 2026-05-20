Özkan Yalım'ın ifadeleri CHP kurultay davası dosyasına girdi

CHP'de kaos sürüyor...

CHP'yi saran rüşvet ahtapotu, partiyi "yönetilemez" bir hale getirdi.

ÇÜRÜMÜŞLÜK GÜNDEMDE

Son günlerde tehdit, şantaj ve itiraf ekseninde açığa çıkan gerçekler ise CHP'nin mevcut yönetimindeki çürümüşlüğü gözler önüne serdi.

Yerel yönetimlerdeki şaibeli para trafiğinin bir ucu, Özgür Özel yönetimindeki CHP Genel Merkezi'ne dayandı.

ÖZKAN YALIM İTİRAFÇI OLDU

CHP, Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olması ile sarsıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Yalım, "etkin pişmanlık" kapsamında 3 kez ifade verdi.

DAVA DOSYALARINA GİRDİ

Başsavcılık, Yalım'ın söz konusu ifadelerini, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine göndermişti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yalım'ın ifadelerinin dava dosyasına girdiği ve dairenin, dosya üzerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

"KURULTAY İÇİN SAHADA ÇALIŞTIM" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek savcılığa yaklaşık 5 saat süren ek ifade vermişti.

Yalım’ın ifadesinde, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dikkat çeken iddialar yer almıştı.

Bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında destek sözü verdiğini öne süren Yalım, bu kişilere ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini iddia etti.

Yalım, söz konusu işe alımların, SGK kayıtları incelendiğinde ortaya çıkacağını savundu.

Yalım, ayrıca kurultay sürecinde Özgür Özel’e nakit para verdiğini ileri sürdü. Manisa’daki evinin önüne 200 bin TL bıraktığını, ardından Denizli’de 1 milyon TL daha teslim ettiğini iddia etti.

Paranın bir kısmının, Özel’in talimatıyla evin bahçe duvarına bırakıldığını öne sürdü.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açmıştı.

Açılan iptal davaları, 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, 24 Ekim'de davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Bunun üzerine Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen karara itiraz etmiş, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasını talep etmişti.

CHP’nin mevcut yönetimi tarafından başlatılan ve riyasetinde devam etmekte olan 39. Olağan kongre ve kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptali istenmişti.

Ayrıca 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.