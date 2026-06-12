Özlem Vural Gürzel'den İBB'ye tepki: Bize verin hizmeti görün

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarından olan Alaattin Köseler yerine CHP'nin adayı olarak belediye başkan vekilliğine seçilen Özlem Vural Gürzel, Eylül 2025'te AK Parti'ye katıldı.

Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini sürdüren Özlem Vural Gürzel, CHP'lilerle yaşadığı polemiklerle tanınıyor.

İBB'Yİ ELEŞTİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran Meclis Toplantısı’nda söz alarak Beykoz'da yarım kalan ve engellenen projeleri gündeme getiren Gürzel, İBB yönetimi ile İSKİ'ye sert eleştiriler yöneltti.

"FERİBOT TAHSİSİNİ BİZE VERİN"

Gürzel, Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün. Eğer 'zarar' hesabı yapıyorsanız, o zaman İETT’yi de mi kapatacaksınız? Hizmetin zararı olmaz, halka katkısı olur. Tahsisi Beykoz Belediyesi’ne verin, araba vapuru hattının nasıl canlandığını ve Kavacık trafiğinin nasıl rahatladığını herkes izlesin."

"METRO PROJESİ ENGELLENİYOR"

Gürzel, Ümraniye-Beykoz-Kavacık metro hattı projesiyle ilgili olarak da projenin İBB Meclisi’nde engellenmeye çalışıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bakanlığımızla mutabık kaldığımız metro hattıyla ilgili maddelerin mecliste reddedildiğini öğrendik. Bu ret oyları bizi durduramaz. O metro hattına tabelamızı da asacağız, ilk kazmayı da vuracağız. Biz bu konularda son sözü söylemeyi severiz, Beykoz halkı az daha sabretsin."

"RÜZGARLIBAHÇE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ"

Kapatılan eski ÖZGEM hizmet binasının yerine Rüzgarlıbahçe’de modern bir dönüşüm başlatacaklarını duyuran Gürzel, "Rüzgarlıbahçe’de ilk kentsel dönüşüm ruhsatını kendimiz alacağız. Mevcut binayı yıkıp yerine çok daha büyük, modern ve fonksiyonel bir hizmet binası inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSKİ AÇTIĞI ÇUKURLARI KAPATSIN"

Gürzel, Beykoz'da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sonrasında "yolların köstebek yuvasına" döndüğünü söyledi. Gürzel, İSKİ'ye şu sözlerle tepki gösterdi:

"İBB ve İSKİ’den çok basit, net bir istirhamım var: Lütfen Beykoz’da açtığınız çukurları kapatın, yollarımızı mağdur etmeyin. Gerisini zaten biz Beykoz Belediyesi olarak seve seve hallederiz."