Özügergin: Darbecilerin iadesi için mücadele sürecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde anma etkinliği düzenlendi.

Şehitler için saygı duruşu ve 15 Temmuz gecesi yaşananların derlendiği sinevizyon gösteriminin ardından konuşma yapan Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, milletin istiklaline ve istikbaline kastettiği o gece yaşanan elim hadiseleri ve emsali görülmemiş hainlikleri asla unutmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Özügergin, darbe girişiminin ertesi günü kamu kurumlarının faaliyetlerine devam ettiğine ve ekonomik faaliyetlerin sürdüğüne dikkati çekerek, bu durumu "devletin ve milletin öngörülemeyecek şoklar karşısındaki dayanıklılığı ve mukavemetinin en açık göstergesi" olarak niteledi.

"YUNAN YARGISI ALDIĞI KARARLA DARBECİLER YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMADI"

Ana omurgasını kaybeden FETÖ'nün yurt dışı yapılanmalarıyla ayakta kalmaya çalıştığına ve Türkiye dışındaki bu yapılarla mücadelenin önemine işaret eden Özügergin, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Atina Büyükelçiliği olarak bu çerçevede bize özel bir vazife düşüyor ki bu da darbe girişiminin ertesi sabahı helikopterle Dedeağaç'a kaçan 8 darbeci asker ile bilahare yine bu ülkeye kaçan 2 eski SAT komandosunun da ülkemize iadesine dönük gayretlerimiz sürmektedir. Darbe girişiminden bu yana aradan geçen üç yılda 8 firari asker ülkemize iade edilmedikleri gibi bunlara iltica verilmesi yönünde Yunan yargısının aldığı karar kesinlikle kabul edilebilir değildir. Yunan yargısı bu kararlarıyla suçluların yargı önüne çıkmasına engel olmuş, hukuk devletinin gereği olan suçun cezasız bırakılmaması ilkesini sakatlamıştır."

Yunanistan'ın da darbelere maruz kalmış bir ülke olduğunu anımsatan Özügergin, "Bu konuda daha somut iş birliği beklentimizi yeni kurulan hükümet nezdinde de ısrarla takip etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.