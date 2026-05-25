Pablo Solari, Rusya Kupası'nı kaldırırken kupa kırıldı
Rusya Kupası’nı kazanan Spartak Moskova’da Arjantinli futbolcu Pablo Solari’nin eline aldığı kupa bir anda parçalandı.
Rusya Kupası finalinde Spartak Moskova ile Krasnodar karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın normal süresi, Pablo Solari ve Douglas Augusto’nun attığı gollerle 1-1 sona erdi.
Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Spartak Moskova, kupanın sahibi oldu.
SOLARI'NİN TALİHSİZ ANI
Şampiyonluk sonrası taraftarıyla birlikte kutlama yapan Spartak Moskova’da beklenmedik bir olay yaşandı.
Arjantinli futbolcu Pablo Solari, kupayı eline aldığı sırada talihsiz anlar yaşadı.
Solari’nin elindeki kupanın alt kısmı, bir anda parçalandı.
Kristal camdan yapılan bölümün kırılması sonrası futbolcular, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
KUTLAMALAR SÜRDÜ
Kutlamalar sırasında yaşanan olay, tribünlerdeki taraftarları da şaşırttı.
Şampiyonluk sevinci, kısa süreliğine yerini tedirginliğe bıraktı.
Yaşanan talihsiz olaya rağmen Spartak Moskova futbolcuları, kutlamalarına devam etti.