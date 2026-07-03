Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor

Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in 4 Temmuz’da gerçekleştireceği çalışma ziyaretiyle yeniden ivme kazanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından duyurulan ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İŞ FORUMU

Temasların odağında özellikle ticaret, yatırımlar, savunma sanayisi ve enerji alanlarında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi bulunuyor.

Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması, iki ülke iş insanlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş Forumu’nda ise yeni yatırım fırsatlarının masaya yatırılması planlanıyor.

Forum kapsamında bilişim ve telekomünikasyon, petrol ve değerli mineraller, özel ekonomik bölge tahsisi ile elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi olmak üzere dört ana başlıkta işbirliği imkanlarının değerlendirileceği belirtiliyor.

YÜK TRENİ HATTI VE EKONOMİK KORİDOR GÜNDEMDE

İki ülke arasında ulaştırma alanında da dikkat çeken projeler bulunuyor. Özellikle yeniden canlandırılması planlanan İstanbul-Tahran-İslamabad Yük Treni Hattı ile Orta Koridor ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru üzerindeki ortak projelerin görüşmelerde öne çıkması bekleniyor.

Enerji alanında ise Türk şirketlerinin Pakistan’daki petrol ve gaz arama faaliyetleri ile özelleştirme süreçlerine daha aktif katılımı gündemde. Elektrik dağıtım varlıklarının özelleştirilmesi konusunda Türkiye’nin deneyimlerini Pakistan ile paylaşması da temasların önemli başlıklarından biri olacak.

HEDEF TİCARET HACMİNİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARTMAK

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 1,2 milyar doları aşarken, Ankara ve İslamabad yönetimleri bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Türk yatırımcıların Pakistan’daki yatırımları 2 milyar doların üzerine çıkarken, Türk müteahhitlerin ülkede üstlendiği projelerin toplam değeri ise 3,5 milyar doları buluyor.

Pakistan merkezli şirketlerin Türkiye’deki doğrudan yatırımları da 700 milyon dolara yaklaşıyor.