Pakistan, Hint denizaltısını engelledi

1 2 yaşında yeteneğini fark etti, şimdi resimlerini satıyor Resim çizmeye 2 yaşında başlayan Dusan Krtolica, 16 yaşında hayranlık uyandıran görseller ortaya koydu. Eserlerini meraklılarına satan Krtolica, geleceğin resim dahilerinden biri olarak gösteriliyor.

2 Baldıran zehri nedir Baldıran zehri, maydanozgiller familyasından olan ve nemli yerlerde yetişen bazı zehirli bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilen zehirin ortak adıdır.

3 Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam televizyonda söylediği sözlerine tepki gösterdi, "Terör sevicilikleri gün yüzüne çıktı." dedi.

4 Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı olu'da kullanılmayan bir evin altında define bulmak için açılan 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

5 ALES başvuruları başladı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019 ALES), başvuruları alınmaya başlandı.

6 Empresyonizm nedir 19'uncu yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen akıma izlenimcilik veya empresyonizm adı veriliyor.