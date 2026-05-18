Pakistan: İran'ın revize edilmiş teklifi ABD'ye iletildi

Gözler Orta Doğu'da...

Uluslararası arenada savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik müzakerelerde kritik bir gelişme yaşandı.

İRAN'IN YENİ TEKLİFİ İLETİLDİ

Reuters'a konuşan Pakistanlı bir kaynak, İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni bir hamle yapıldığını bildirdi.

Habere göre, Tahran yönetiminin hazırladığı revize edilmiş teklif, pazartesi gecesi İslamabad üzerinden Washington'a resmen iletildi.

'FAZLA VAKTİMİZ KALMADI'

Bölgedeki tansiyonu düşürmeyi amaçlayan bu diplomatik girişimin ardından, müzakere sürecindeki daralan takvime dikkat çekildi. Sürecin hassasiyetine vurgu yapan Pakistanlı kaynak, her iki tarafın da masadaki şartları sürekli güncellediğinin altını çizerek durumu şu sözlerle özetledi:

"Fazla vaktimiz kalmadı. Her iki taraf da sürekli olarak kale direklerinin yerini değiştiriyor ve hedefleri farklı noktalara çekiyor."

Tarafların yeni teklif üzerinden nasıl bir yol haritası izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

TAHRAN: OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN FİKİR ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR

Konuya ilişkin Tahran'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tahran yönetimi, konuya ilişkin açıklamasında "Tüm olumsuzluklara rağmen ABD ile fikir alışverişinin sürdüğünü" belirtti.

İran: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor

TRUMP'TAN İRAN'A: ANLAŞMAYI İMZALAMAK İÇİN CAN ATIYORLAR

Amerikan Fortune dergisi, ABD Başkanı Trump ile Çin ziyaretinin ardından Oval Ofis'te bir araya geldi ve Trump bir saatlik röportaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Size tek bir şey söyleyebilirim, anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar." dedi.