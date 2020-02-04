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Pakistan, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etti

Koronavirüs salgını nedeniyle Pakistan, Çin'de bulunan 285 vatandaşını tahliye etti.

İHA | 04.02.2020 - 00:59..
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan koronavirüsü nedeniyle Çin’den vatandaşlarını tahliye eden ülkelere Pakistan da eklendi.

Çin’den uçakla Pakistan’ın İslamabad kentine getirilen 40’ı öğrenci 285 Pakistanlı yolcu, inişin ardından tıbbi kontrolleri tamamlanarak evlerine gönderildi.

Başbakanlık Sağlık Danışmanı Doktor Zafar Mirza, yolculardan hiçbirinin korona virüsü belirtisi göstermediğini ve bu nedenle gözetim altında tutulmalarına gerek duyulmadığını belirtti.

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