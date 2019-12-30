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Pakistan'da 6 katlı bina çöktü

Karaçi kentinde, büyük bir gürültüyle çöken binanın ardından çevredeki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

İHA | 30.12.2019 - 16:05..
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Pakistan'ın Karaçi kentinin Ranchor Lane bölgesinde, 15 yıl önce inşa edilen ve 19 dairesi bulunan 6 katlı bir bina çöktü.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Sindh Bina Kontrol Kurumu (SBCA), bina çökmeden önce vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelerek binayı tahliye etti. Binanın gaz ve elektrik bağlantıları da kesildi.

Pakistan'da 6 katlı bina çöktü

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Binada kayma meydana geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve kurtarma ekibi, yolu trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Pakistan'da 6 katlı bina çöktü

TEDBİR AMAÇLI ÇEVREDEKİ BİNALAR DA BOŞALTILDI

SBCA Genel Müdürü Zafar Hassan, yaptığı açıklamada, binanın 3 yıl önce bodrum katında, çıkan yangın sonucu çatlaklar meydana geldiğini açıkladı. Hassan, tedbir amaçlı çevredeki binaların da boşaltıldığını belirtirken, çöken binanın Sindh Bina Kontrol Kurumu tarafından ruhsatının onaylı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, binanın çökme nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

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