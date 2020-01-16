Pakistan'da çığ nedeniyle ölü sayısı 101'e ulaştı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede devam eden yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle en az 101 kişinin hayatını kaybettiğini, 176 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KEŞMİR VE BELUCİSTAN'DA 101 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kar yağışından en çok etkilenen Keşmir bölgesinde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 153 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden 74'ünün Keşmir'in Neelum Vadisi'nde meydana gelen çığın altında kaldığı belirtildi. Belucistan Eyaleti’nde ise 31 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı aktarıldı.

BAZILARI HALA ÇIĞ ALTINDA OLABİLİR

Yaklaşık 200 ev yıkılırken, bazı evlerde de büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Pakistan Keşmir Afet Yönetim Kurulu Operasyon Müdürü Saeed ur Rehman Qureshi, bölgede kar yağışının devam ettiğini dile getirerek kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi. Qureshi, "Bazı insanların hala çığların altında olmasından korkuyoruz." ifadelerini kullandı. Neelum Vadisi sakinlerinden Lal Hussain Minhas ise evinin çatısının çığ yüzünden çökmesi sonucu 2 çocuğunun kaybolduğunu belirtti.

AFGANİSTAN'DA 30 KİŞİ ÖLDÜ

Kar yağışının etkili olduğu Afganistan'da da en az 30 kişinin öldüğü, 100'e yakın yaralı bulunduğu bildirildi. 300 civarında evin çığ nedeniyle yıkıldığı belirtilirken, bazı vatandaşların da kaybolduğu aktarıldı.