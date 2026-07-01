Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci hayatını kaybetti

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Pakistan’da feci kaza...

Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğünü ve bu sırada içeride yaklaşık 40 öğrenci olduğunu açıkladı.

14 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını söyleyen Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin ise yaralı olduğunu kaydetti.

7 ÖĞRENCİ ENKAZ ALTINDA

Arama kurtarma görevlileri, enkaz altında hala en az 7 öğrencinin olduğunu aktardı.

2 GÖZALTI

Olayın ardından başlatılan incelemede, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.