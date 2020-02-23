taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Pakistan’da maden çöktü: 10 ölü

Buner bölgesinin Khyber Pakhtunkhwa kentinde yaşanan toprak kayması sonucu çöken mermer madeninde 10 işçi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İHA | 23.02.2020 - 04:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Pakistan’ın Buner bölgesinin Khyber Pakhtunkhwa kentinde mermer madeninde yaşanan toprak kayması sonucu maden çöktü. Khyber Pakhtunkhwa Yardım Departmanı’nın açıklamasında, olay sırasında madende 30’a yakın işçinin çalıştığı belirtildi.

10 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma çalışmaları sonucu göçükten 10 işçinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 7 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtilirken, 14 işçinin ise göçük altında kalmış olmasından şüphelenildiği ifade edildi.

Yaralıların, tedavi edilmek üzere Pashawar’da bulunan Dagger DHQ Hastanesi, Swat Tıp Kompleksi ve Lady Reading Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Pakistan’da maden çöktü: 10 ölü

İlginizi Çekebilir
İtalya'da koronavirüsten ikinci ölüm
İtalya'da koronavirüs vakasının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından, ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.
Macron, hayvanların kalitesini kontrol etti
Tarım fuarına katılan Cumhurbaşkanı Macron, hayvanları tek tek inceledi, kaliteleri kontrol etti.
Çin'de otomobil satışları yüzde 92 düştü
Koronavirüs nedeniyle Çin ekonomisi darbe üstüne darbe alıyor. Otomobil sektöründe düşen satış rakamları Çin Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Macron'un katıldığı tarım fuarında sarı yelekli gerginliği
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet'nin, tarım fuarında Macron ile görüşmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
25
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
5
Premier Lig'de Çağlar üzüldü, İlkay sevindi
Premier Lig'de Çağlar üzüldü, İlkay sevindi
15
Van’da koronavirüs şüphesiyle 5 kişi tedavi altında
Van’da koronavirüs şüphesiyle 5 kişi tedavi altında
28
Konya'da deprem
Konya'da deprem
18
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
15
Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı
Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir