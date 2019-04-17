Pakistan'da sel felaketi: 39 ölü

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

39 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde son iki günde meydana gelen sellerde 39 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

YAĞIŞLAR İKİ GÜN DAHA SÜRECEK

İki eyalette çok sayıda ev ciddi hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların iki gün daha sürmesinin beklendiğini kaydetti.