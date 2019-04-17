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Pakistan'da sel felaketi: 39 ölü

Pakistan'ın kuzeybatı ve güneybatısında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 39 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 17.04.2019 - 12:16..
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Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

39 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde son iki günde meydana gelen sellerde 39 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da sel felaketi: 39 ölü

YAĞIŞLAR İKİ GÜN DAHA SÜRECEK

İki eyalette çok sayıda ev ciddi hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların iki gün daha sürmesinin beklendiğini kaydetti.

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