Pakistan'da silahlı saldırı: 14 ölü

Pakistan Gwadar Komiser Yardımcısı Muhammad Waseem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda giden yolcu otobüslerini durdurduğunu ve içindeki yolcuları dışarı çıkardığını söyledi.
14 KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜLER
Waseem, yolcuların kimliklerini kontrol eden saldırganların, 14 kişiyi vurarak öldürdüğünü bildirdi. Güvenlik güçlerinin olay yerine gittiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
BAŞBAKAN HAN'DAN KINAMA
Pakistan Başbakanı İmran Han, terör eylemini kınadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.