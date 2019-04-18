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Pakistan'da silahlı saldırı: 14 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürdü.

AA | 18.04.2019 - 10:44..
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Pakistan Gwadar Komiser Yardımcısı Muhammad Waseem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda giden yolcu otobüslerini durdurduğunu ve içindeki yolcuları dışarı çıkardığını söyledi.

14 KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜLER

Waseem, yolcuların kimliklerini kontrol eden saldırganların, 14 kişiyi vurarak öldürdüğünü bildirdi. Güvenlik güçlerinin olay yerine gittiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Pakistan'da silahlı saldırı: 14 ölü

BAŞBAKAN HAN'DAN KINAMA

Pakistan Başbakanı İmran Han, terör eylemini kınadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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