Pakistan'da silahlı saldırı: 14 ölü

Her geçen gün büyüyen Türkiye turizm pazarında son dönemlerde büyük bir ivme yakalayan Helal Turizm 2019 sezonunda yeni ve muhteşem bir tesise daha kavuştu.

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Havadan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali

Polis ve jandarma birimleri tarafından 4 ocaktan bu yana helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali belirlendi.