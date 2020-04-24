Koronavirüs nedeniyle Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki camilerde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla cemaatle namaz kılmak yasaklandı.
Geçtiğimiz günlerde Pakistan, yasağı kaldırma kararı aldı.
Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ve işgal altındaki Kudüs'teki Mescid'i Aksa'da, Ramazan'ın ilk cuması cemaatle kılınmadı.
SOSYAL MESAFEYE UYDULAR
Pakistan'da ise tam tersi görüntüler ortaya çıktı.
Ülkede halk, cuma namazını cemaatle kılarken, sosyal mesafe kuralına uydu.
Pakistan'da sosyal mesafeli cuma namazı VİDEO
Pakistan Başbakanı İmran Han, halka Ramazan boyunca namazlarını evlerde kılmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
PAKİSTAN'DA SON DURUM
11 bin 155 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 237 kişi yaşamını yitirdi.