Pakistan'da sosyal mesafeli cuma namazı

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Adalar'a gitmek 1 ay yasak: Son seferler düzenleniyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan'dan, 31 Mayıs gününe kadar belirli istisnalar dışında durduruldu. bazı vatandaşlar ise vapurla Adalar'a geçti.