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Pakistan'daki fırtına can aldı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde devam eden fırtınada ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı 35’e yükseldi. Şehirdeki tüm uçuşlar, bir sonraki emre kadar iptal edildi.

İHA | 15.04.2019 - 11:01..
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Pakistan’ın Karaçi şehrinde, pazar gecesi başlayan sağanak yağmur ve fırtına devam ediyor.

Pakistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; fırtınanın gün boyunca devam edeceğini açıklarken fırtınada ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı 35’e yükseldi. Ağaçların devrildiği ve çatıların söküldüğü fırtınaya karşı şehir yönetimi, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Pakistan'daki fırtına can aldı

Pakistan'daki fırtına can aldı ViDEO

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Şehirde hayat felç olurken, tüm uçuşlar bir sonraki emre kadar ertelendi. Birçok yerleşim yeri ve yolun zarar görmesi üzerine arama kurtarma ekipleri, teyakkuza geçti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 2'sinin üzerine çatı düştüğünü, 1 kişinin de yıkılan bir ağacın altında kaldığını aktardı.

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