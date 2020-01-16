Pakistanlı 2 kız çığ altından 18 saat sonra canlı çıktı

Pakistan'da Keşmir'in Bakvali ve Seri köylerindeki çığ felaketinin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindirici bir haber geldi.

Çalışmalarının 18'inci saatinde, Samina ve Safia adlı iki çocuğa yaralı halde ulaşıldı.

Askeri hastanede tedavi altına alınan iki çocuktan 12 yaşındaki Samina, çığ altında kalan evin bir odasında hayata tutunduğunu anlattı.

KURTARILANA KADAR UYUMADI

Ayağında kırık bulunan ve ağzından kan geldiği belirtilen Samina, kurtarılana kadar uyumadığını; bağırarak yardım istediğini söyledi.

"ÖLDÜĞÜNE İNANMAYA BAŞLAMIŞTIM"

Samina'nın annesi, "Üç katlı bir binada oturuyorduk. Çığ, hiç ses çıkarmadan düştü. Köyümüzde 18 kişi hayatını kaybetti. Çığda bir oğlum ve bir kızımı kaybettim. Samina'nın da öldüğüne inanmaya başlamışken kurtarılması mucize oldu." diye konuştu.

6 yaşındaki Safia'nın ise sol ayağı ile göz çevresi ve başındaki kemiklerde kırıklar olduğu belirtildi.

TOPLAM 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), son 3 günde yaşanan kar ve yağmurların sebep olduğu çığ, toprak kayması ve çatı çökmelerinin ülkede 100 can aldığını duyurdu.