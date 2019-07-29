Pakistanlı bir gazetecinin boğazına kadar sel suyuna girerek haber sunduğu video sosyal medyada gündem oldu. Yerel GTV News haber kanalında muhabir olarak görev yapan Azadar Hüseyin bölgede etkili olan yağışların ardından oluşan sel sularını ilginç bir yöntemle duyurdu.

Mikrofonu zorlukla havada tutan Hüseyin, boğazına kadar girdiği sel sularının içinde bölgede yaşananları anlattı.

Pakistanlı gazeteci suyun içinde anons çekti VİDEO

SU İÇİNDE ANONS

Görüntülerin yayınlanmasının ardından video sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülerle ilgili espri yaparken, bazıları da muhabirin can güvenliğini riske attığına dikkat çekti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi'ne göre, ülke genelinde etkili olan aşırı yağışlarda geçen bir ay içerisinde 71 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji yetkilileri ise muson yağmurlarının gelecek iki gün içerisinde özellikle ülkenin güneyinde etkisini artıracağını duyurdu.