taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.81625
Euro
6.54725
Altın
1275.805
Borsa
96976.32
Gram Altın
238.557

Pakistanlı küçük çocuk su dolu kanala düştü

Yağmurlu havada yürüyen küçük çocuk, su dolu çukuru farketmeyerek içine düştü. Çocuğu gören motosikletli, son anda imdadına yetişti.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 10:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Pakistan’da meydana gelen olayda, küçük çocuk koşarak su kanalının içine düştü. Sokakta bulunan kamera görüntülerinde, yağmurlu suda sokakta yürüyen 2 çocuğun çukuru farketmediği ve birinin içine düşüp boğulduğu görülüyor.

ÇUKURA DÜŞEN ÇOCUĞU KURTARDI

Şans eseri yoldan geçen motosikletçi, düşen çocuğu görüp yanına geliyor. O sırada diğer vatandaşlar da olayı farkedip çocuğu su kanalından alıyor. Çocuğun su çukuruna düşüp vatandaşlar tarafından kurtarılması, saniye saniye kameraya yansıdı.

Küçük çocuk su dolu çukura düştü

Pakistanlı küçük çocuk su dolu kanala düştü

Pakistanlı küçük çocuk su dolu kanala düştü

Pakistanlı küçük çocuk su dolu kanala düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

702
2 bakanlığa atama yapıldı

2 bakanlığa atama yapıldı

243
FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

94
İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

26
Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı

Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı

20
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

28
Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir