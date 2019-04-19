Pakistanlı küçük çocuk su dolu kanala düştü

Pakistan’da meydana gelen olayda, küçük çocuk koşarak su kanalının içine düştü. Sokakta bulunan kamera görüntülerinde, yağmurlu suda sokakta yürüyen 2 çocuğun çukuru farketmediği ve birinin içine düşüp boğulduğu görülüyor.

ÇUKURA DÜŞEN ÇOCUĞU KURTARDI

Şans eseri yoldan geçen motosikletçi, düşen çocuğu görüp yanına geliyor. O sırada diğer vatandaşlar da olayı farkedip çocuğu su kanalından alıyor. Çocuğun su çukuruna düşüp vatandaşlar tarafından kurtarılması, saniye saniye kameraya yansıdı.