Pakistan Hilal Komitesi Başkanı Müfti Münibürrahman, Pakistan’da Ramazan’ın 7 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı.

MÜSLÜMANLARDA HİLAL GÖZETLEME

Müslüman ülkeler, her yıl Ramazan ayında takvim sorunu yaşıyor. Bu doğrultuda bayram günleri de değişebiliyor.

Arap ülkeleri başta olmak üzere çoğu Müslüman ülkelerinde Ramazan’ın başlangıcı için Ay’ın hilal halinin çıplak gözle gökyüzünde görülmesi bekleniyor. Bu uygulama Hz Muhammed’in “Hilali görün Ramazan’a başlayın” hadisine dayandırılıyor.

VATANDAŞLARA ERZAK DAĞITILDI

Açıklamaya rağmen sokaklara tezgahlar kuruldu, halka atıştırmalıklar ve tatlılar dağıtıldı. Vatandaşların ise Ramazan alışverişine hız kesmeden devam ettiği gözlendi.

Karaçi şehrinde bu yıl Memun Camii iftar organizasyonlarının merkezi seçildi. Camide Ramazan boyunca ücretsiz iftar ve sahur organizasyonu yapılacağı açıklandı.

Pakistanlı Müslümanlar Ramazan'a yarın başlayacak ViDEO