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Palandöken hafta sonunda tatilcilerle doldu

Türkiye'nin en çok tercih edilen Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayağını kaçırmadı.

İHA | 10.03.2019 - 09:30..
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Avrupa’nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu kayak ve kızak keyfi yaşanıyor.

KAYAK MERKEZİNDE DOYASIYA EĞLENDİLER

Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde, 7’den 70’e herkes karın tadını çıkarıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Hava sıcaklarının artmasını fırsat bilenler, güneşli havada kayak tatili yapmanın keyfini çıkardılar.

Palandöken hafta sonunda tatilcilerle doldu

Palandöken hafta sonunda tatilcilerle doldu

Palandöken hafta sonunda tatilcilerle doldu

Palandöken hafta sonunda tatilcilerle doldu

Palandöken hafta sonunda tatilcilerle doldu

Palandöken hafta sonunda tatilcilerle doldu

Palandöken hafta sonunda tatilcilerle doldu

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