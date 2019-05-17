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Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi’ndeki ahşap palet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İHA | 17.05.2019 - 02:50..
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına bakmaya gelen vatandaşlar ise panik içinde, yakındaki tepeye çıkarak film izler gibi alevleri izledi.

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

ALEVLER FABRİKAYI SARDI

Yangın, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir ahşap palet fabrikasında çıktı. edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede paletleri etkisi altına aldı.

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Fabrikanın büyük bir alanına kaplayan alevlerden çıkan dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangını fark eden güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine, olay yerine Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Bakırköy ve İkitelli’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

VATANDAŞLAR YANGINI İZLEDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi yaya ve araç trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Alevlerin yanındaki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcayan itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Öte yandan yangın devam ederken, fabrika çalışanlarının paletleri kurtarmaya çalıştığı görüldü. Alevlere teslim olan fabrikaya bakmaya gelen ’meraklı vatandaşlar’ ise tepenin yakınındaki tepenin üstüne çıkarak, film izler gibi alevleri izledi.

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

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