Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'a men cezası!
Yunanistan Basketbol Federasyonu, Olympiakos ile oynanan final serisinin 4. maçı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a men cezası verdi.
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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, bir yıl boyunca basketbol salonlarından men edildi.
Yunanistan basın kuruluşu Sport 24'ün haberine göre Yunanistan Basketbol Federasyonu, Giannakopoulos'u Olympiakos ile oynanan final serisinin 4. maçı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle cezalandırdı.
50 BİN EURO PARA CEZASI
Haberde men cezasının yanı sıra Giannakopoulos'a 50 bin euro para cezası da verildiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)