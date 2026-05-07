Panathinaikos'ta Ergin Ataman çılgına döndü: Hakemler zor sakinleştirdi

EuroLeague play-off serisi 3. maçında Panathinaikos ile Valencia karşı karşıya geldi.

İspanya'daki ilk 2 maçı kazanan Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan devi, İspanyol rakibine evinde 87-91 mağlup olunca seri 2-1'e geldi.

Pao, yine OAKA'da cuma günü oynanacak 4. maçı kazanırsa adını Final-Four'a yazdıracak.

ERGİN ATAMAN SİNİRDEN ÇILDIRDI

Panathinaikos deplasmandaki ilk maçı 67-68 kazanmıştı. Uzatmaya giden 2. maçı da 105-107 kazanan Pao, Final-Four için büyük avantaj yakalamıştı.

Seri öncesi Ergin Ataman ile Valencia koçu Pedro Martinez arasında yaşanan polemik dikkat çekmişti.

MARTINEZ'İN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

İkili arasındaki gerilim 3. maçta kavgaya dönüştü.

Çok sinirlenen ve Martinez'in üstüne yürüyen milli koç, güçlükle sakinleştirildi.

Hakemler, her iki koçu da diskalifiye etti.